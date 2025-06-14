«Ахмат» объявил об уходе семи футболистов
Футбольный клуб «Ахмат» покинули сразу семь футболистов, сообщили в пресс-службе клуба.
Речь идет о Владиславе Камилове, Родриго Луис Диасе, Евгении Харине, Минкаиле Мацуеве, Александре Жирове.
Также известно, что Арсен Адамов и Даниил Уткин вернулись в «Зенит» и «Ростов» после истечения срока аренды.
В прошлом сезоне «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Сергей Ташуев ушел в отставку после поражения от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2 в первом переходном матче за право остаться в Российской Премьер-лиге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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