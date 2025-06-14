«Ахмат» объявил об уходе семи футболистов

Речь идет о Владиславе Камилове, Родриго Луис Диасе, Евгении Харине, Минкаиле Мацуеве, Александре Жирове.

Также известно, что Арсен Адамов и Даниил Уткин вернулись в «Зенит» и «Ростов» после истечения срока аренды.

В прошлом сезоне «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Сергей Ташуев ушел в отставку после поражения от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2 в первом переходном матче за право остаться в Российской Премьер-лиге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

