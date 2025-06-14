Дуэт Las Añez из Колумбии не сможет приехать на «Интервидение»

Музыканты из Колумбии «Las Añez» не смогут приехать на международный песенный конкурс «Интервидение-2025», сообщили организаторы.

Дима Билан стал послом конкурса «Интервидение»

Колумбийская сторона принесла свои извинения организаторам конкурса, который пройдет в Москве 20 сентября, и заверила, что в скором времени направит другую кандидатуру для участия в Конкурсе «Интервидение» от страны.

Ранее стало известно, что Катар на «Интервидении-2025» представит певица Дана Аль Мир, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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