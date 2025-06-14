Путин подтвердил готовность России продолжить переговоры с Украиной
В ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил, что Стамбульские договоренности, достигнутые в Турции 2 июня, были исполнены, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам Путина, Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
Кроме того, в ходе беседы лидеры двух стран отметили братство двух стран по оружию в ходе Второй мировой войны, а также выразили удовлетворение сложившимися отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы.
Напоследок Путин поздравил Трампа с 79-летием, которое президент США отмечает сегодня.
Кроме того, в разговоре с американским лидером Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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