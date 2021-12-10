Кнут есть, а где пряник? Борьбу с «серым рынком» аренды назвали неэффективной
На сегодня правоприменительная практика в отношении арендного жилья не выработана, напомнила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Предлагаемые государством средства для борьбы с неуплатой налогов в сфере съемного жилья неэффективны и непривлекательны для населения, отметила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Минстрой представил законопроект о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), в которой арендодатели должны будут регистрировать договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. В случае неуплаты налогов арендодателям грозит штраф до 5 тысяч рублей для физлиц и до 50 тысяч для компаний.
«То, что хотят упорядочить рынок жилья, это хорошо, потому что у нас как он был диким 30 лет назад, так и остается. К сожалению, этот рынок серый, в отличие от многих других стран. Еще 3-4 года назад было 95% серого рынка, сейчас он примерно 85%. Он понемногу "обеляется", но медленно. Сейчас никто этим не занимается. Ну приняли закон. У нас много прекрасных законов, которые не работают. Сейчас как выявляют? Если соседи пожаловались на шум, и хозяин квартиры не урегулировал конфликт, то теоретически они могут написать в налоговую с проверкой, но у арендодателя есть налоговый период в год. Его летом "застукали" с квартирантом, и он может ждать до апреля. Ну заплатит он 13% или 4%, если зарегистрируется, как самозанятый. Эти методы контроля неэффективны. Привлечь к ответственности можно, только если за предыдущий год арендодатель не заплатил, но это нужно еще взять показания с арендатора. Если сравнить трудозатраты и выгоды для государства – овчинка выделки не стоит», - объяснила Радченко.
Глава академии ипотеки и недвижимости подчеркнула, что в других государствах власти используют не только наказания, но и поощрения для законопослушных граждан.
«Нужно смотреть опыт других стран, тот же Кипр. У них до 12 тысяч евро дохода от сдачи аренды в год освобождается от налога вообще. Не секрет, что существенная доля фонда наемного жилья – это так называемые "бабушкины квартиры", их около 30%. Их сдают пенсионеры, которые съезжаются с детьми или даже друг с другом: две пенсионерки-подружки съехались в одну квартиру и получают прибавку к пенсии. Если освободить от налогов людей, которые сдают квартиры, имея минимальный доход, тогда да, будут регистрироваться, и у государства получится хоть какой-то контроль над этим рынком», - считает эксперт.
При этом Радченко напомнила, что доход от сдачи квартир может быть оформлен как самозанятость, и посоветовала внедрять этот способ для легализации рынка жилья в России.
«Налог для самозанятых – это гораздо более эффективная мера, всего 4% и упрощенная система налогообложения – скачал приложение и всё. Если ты платишь официальный налог, то можешь и зарегистрировать договор. Но в таком случае какой смысл арендодателю это делать? Налог он платит, зачем ему придумывать себе головную боль, где его мотивация, где "пряник"? Я его не увидела в этой новости. Опять же, какая выгода арендатору этим заниматься? Идея хорошая, но непонятно, как она будет реализовываться», - заключила собеседница «Радиоточка НСН».
Запрет на упоминание на сайтах недвижимости этнической принадлежности, национальности и гражданства покупателей и арендаторов вызовет негатив в обществе, заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
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