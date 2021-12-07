Арендодателей на ЦИАН призвали прекратить дискриминацию граждан с детьми и животными

«Вопрос лишь в том, почему нельзя это сделать завтра, а не тянуть до 1 февраля? В этом направлении важен первый шаг. ЦИАН – молодцы, что подняли эту тему. Ценно, что элемент гражданского общества говорит, что это нехорошо, что надо как во всех развитых государствах. Мы сейчас находимся еще в какой-то середине социально-нравственного развития. Но те государства, которые принято считать цивилизованными (Франция, Германия, Великобритания), не стесняются выбрать даже мэрами городов этнических пакистанцев, как в Лондоне. США, которые стоят на вершине свободного мира, не постеснялись в свое избрать президентом афроамериканца, имеющего кенийские корни», - отметил глава профсоюза мигрантов.

Вместе с тем в заявлении ЦИАН ничего не говорится об объявлениях по аренде недвижимости, в которых пользователи указывают на запрет для «семей с детьми» и «животных». Такие сообщения тоже можно считать дискриминацией, считает Каримов.

«Про детей такое обидно слышать, а про кошек – не знаю. Можно, конечно, в договоре прописать условия возмещения ущерба, если животное что-то испортит. Но это с нашей судебной системой владельцу жилья будет очень сложно доказать», - сказал собеседник НСН.

Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, предлагающий запретить упоминание в СМИ национальности преступников. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.

