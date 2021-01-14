Нажиться на нищих и пенсионерах. В России хотят ужесточить аренду жилья

«Само появление такого портала не приведет к тому, что все будут заключать договоры, используя этот ресурс. Сейчас ничто не мешает регистрировать договоры в Росреестре, например, иметь защищенный договор аренды. Но на это никто не идет. Поэтому появление еще одного государственного портала ничего не изменит. Все попытки Минстроя и других ведомств каким-то образом сделать этот рынок более прозрачным ни к чему не привели. Новые попытки ничем не отличаются от предыдущих, кроме значительных затрат, которые ни к чему не приведут. Нужно давно понять, что для получения налога от сдачи жилья в наем чиновники заходят не с той стороны. Они пытаются усилить контроль, а это приводит только к одному: затраты на администрирование сбора налога выше, чем размер налога. В налоговой системе есть понятие отказа от налога, затраты на который выше, чем поступления», - сказал Апрелев.

Он считает, что в сфере аренды жилья нужно упрощать налогообложение, а не ужесточать.

«Я бы попытался вернуться к истокам появления этого налога на доходы от сдачи в аренду. У нас доходы на депозиты банков несколько десятилетий не облагались налогами. Доходы от аренды, я считаю, такой же природы, это рентный налог. Люди получают доход со своего капитала в виде недвижимости. За которую уже платят налог на недвижимость. У нас пока нет налога на сам факт финансовых сбережений. А в недвижимости он есть. Государство пошло по пути упрощения налогообложения для самозанятых. Считаю, что для сферы сдачи в аренду нужно делать то же самое. Сдача жилья в аренду - это не столько коммерческая деятельность нашего населения, сколько попытка выжить. 50% жилья, которое сдается, это жилье пенсионеров и малоимущих. Это не та сфера, где государство должно искать для себя дополнительное налоговое поле. Поэтому стоит вообще освободить от налога при сдаче одного жилья в аренду, если доходы не превышают, например, миллиона рублей в год. Рынок сразу станет гораздо прозрачнее. А создание нового оператора – это новые затраты, новые чиновники, новый абсурд», - заключил эксперт.

Ранее риелторы рассказали в эфире НСН, что будет с ценами на жильё после Нового года.

