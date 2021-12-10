В России предложили штрафовать за непрозрачную аренду квартир и машиномест

Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект закона, арендодателей хотят обязать вносить данные о сдаче недвижимости в наем через специальное онлайн-приложение. Нарушителей ожидает штраф в размере до 5 тысяч рублей, если данные не предоставила компания-арендодатель — до 50 тысяч рублей. Владельцам квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторам необходимо будет производить все расчеты через ГИС и размещать информацию о сроках аренды и размере платы в течение 30 дней с момента их заключения договоров или внесения изменений.

По данным издания, в начале ноября документ направили профильным министерствам и ведомствам для согласования, внесение проекта в Госдуму ожидается в весеннюю сессию, пишет РИА ФАН.

