В России предложили штрафовать за непрозрачную аренду квартир и машиномест
Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за арендой квартир, апартаментов и машиномест. Мера призвана сделать более прозрачным рынок аренды, с которого государство недополучает до 162 млрд рублей в год.
Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект закона, арендодателей хотят обязать вносить данные о сдаче недвижимости в наем через специальное онлайн-приложение. Нарушителей ожидает штраф в размере до 5 тысяч рублей, если данные не предоставила компания-арендодатель — до 50 тысяч рублей. Владельцам квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторам необходимо будет производить все расчеты через ГИС и размещать информацию о сроках аренды и размере платы в течение 30 дней с момента их заключения договоров или внесения изменений.
По данным издания, в начале ноября документ направили профильным министерствам и ведомствам для согласования, внесение проекта в Госдуму ожидается в весеннюю сессию, пишет РИА ФАН.
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