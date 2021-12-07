«Трата времени»: Риелтор о запрете ЦИАН сдавать жилье «только славянам»

«На мой взгляд, это нововведение приведет к лишней трате времени. Если люди будут звонить по объявлениям, им будут перечислять те запреты и условия, которые не смогли написать в тексте. Запрет на съемщиков с детьми и предпочтение людям славянской внешности ничем не отличаются. Это желание собственника объекта отдать предпочтение определенным людям в силу своего понимания того, как эти люди испортят его жилье. Это вряд ли дискриминация», - отметил Барсуков.

По его словам, если собственник мог бы в течение двух недель или недели выселить людей, которые не платят или разрушают квартиру, то «никаких проблем бы не было».

«Если хотите побороть дискриминацию, то нужно законодательно закрепить возможность собственников бороться с плохими арендаторами», - заключил риелтор.

Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее отмечал, что повышение Сбербанком ставок по ипотеке было ожидаемым, но главной угрозой рынку может стать решение ЦБ.

