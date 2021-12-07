«Трата времени»: Риелтор о запрете ЦИАН сдавать жилье «только славянам»
Когда люди будут звонить по объявлениям о сдаче квартир, им будут перечислять те запреты и условия, которые не смогли написать в тексте, заявил Барсуков.
Желание собственника объекта отдать предпочтение определенным людям вряд ли можно назвать дискриминацией, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Сервис ЦИАН запретил косвенную и прямую дискриминацию в объявлениях о сдаче жилья, в том числе фразы аналогичные «только славянам». Новые правила касаются всех объявлений во всех регионах России и вступают в силу с 1 февраля 2022 года.
«На мой взгляд, это нововведение приведет к лишней трате времени. Если люди будут звонить по объявлениям, им будут перечислять те запреты и условия, которые не смогли написать в тексте. Запрет на съемщиков с детьми и предпочтение людям славянской внешности ничем не отличаются. Это желание собственника объекта отдать предпочтение определенным людям в силу своего понимания того, как эти люди испортят его жилье. Это вряд ли дискриминация», - отметил Барсуков.
По его словам, если собственник мог бы в течение двух недель или недели выселить людей, которые не платят или разрушают квартиру, то «никаких проблем бы не было».
«Если хотите побороть дискриминацию, то нужно законодательно закрепить возможность собственников бороться с плохими арендаторами», - заключил риелтор.
Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее отмечал, что повышение Сбербанком ставок по ипотеке было ожидаемым, но главной угрозой рынку может стать решение ЦБ.
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