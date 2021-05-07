Ипотечное расстройство. Люди стали откладывать покупку жилья
Эксперт в сфере недвижимости Олег Стволинский в эфире НСН рассказал о последствиях повышения ипотечной ставки Сбербанка.
В Сбербанк заявили о повышении ипотечной ставки на 0,4 процента с 7 мая, рост коснется как жилья в новостройке, так и недвижимости на вторичном рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центр банка.
Отмечается, что минимальная базовая ставка по ипотечном кредиту достигнет восьми процентов. В Сбербанке отметили, что для клиентов, которые ранее уже получили одобрение по заявке на оформление ипотеки, ставка не изменится. Заемщику дается 90 дней «после положительного решения банка».
Руководитель российского офиса британского агентства недвижимости Real Estate Worldwide Олег Стволинский в эфире НСН заявил, что рост ипотечной ставки крупнейшего в России банка предполагаемо.
«Недавно Центробанк повысил ставку рефинансирования. С точки зрения влияния на рынок в целом не думаю, что это (повышение ипотечной ставки – прим. НСН) окажет значительное воздействие – сейчас сказывает депрессивное состояние экономике в целом. Люди снова стали откладывать покупку жилья на длительный срок. Так что повышение ставок и комиссий банками особой роли не сыграет», - заявил эксперт.
Эксперт подчеркнул – прогноз по рынку жилья неутешительный, но есть региональные особенности.
«В Москве ситуация лучше, чем в регионах – здесь действуют различные проекты и программы по строительству жилья, поддержке населения. В регионах ситуация хуже, чем в столице. Там и прогноз хуже, чем по Москве. В этой ситуации стоимость жилья начнет снижаться – расти ей уже некуда. Продажи жилья стоят - нужно снижать ставки», - сделал вывод Олег Стволинский.
Повышение Банком России ключевой ставки до 5% годовых несколько преждевременно и может негативно сказаться на россиянах, имеющих кредиты и ипотеку, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.
«Мне кажется, ЦБ поспешил поднять ставку. Можно было после первого подъема сделать паузу. У нас 65-50% трудоспособного населения обременены потребительским кредитованием. Для них повышение ставки – это вещь, чреватая неприятностями», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 386 / сут.
Умерли
113 тыс.+376 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 022 / сут.
- Ипотечное расстройство. Люди стали откладывать покупку жилья
- Регистрацию безработных продлили до 31 июля в Подмосковье
- Правительство приняло новые меры по стабилизации цен на бензин
- Минздрав обновил рекомендации по борьбе с COVID-19
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 мая
- В «Газпроме» заявили о бесплатном доведении газа до участков
- Индия обновила антирекорд по приросту заболевших коронавирусом за сутки
- В Мьянме атаковали ведущий в Китай газопровод
- Более 370 человек пропали без вести на протестах в Колумбии
- Россия проиграла Канаде в финале ЮЧМ-2021 по хоккею
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru