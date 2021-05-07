Ипотечное расстройство. Люди стали откладывать покупку жилья

Эксперт подчеркнул – прогноз по рынку жилья неутешительный, но есть региональные особенности.

«В Москве ситуация лучше, чем в регионах – здесь действуют различные проекты и программы по строительству жилья, поддержке населения. В регионах ситуация хуже, чем в столице. Там и прогноз хуже, чем по Москве. В этой ситуации стоимость жилья начнет снижаться – расти ей уже некуда. Продажи жилья стоят - нужно снижать ставки», - сделал вывод Олег Стволинский.

Повышение Банком России ключевой ставки до 5% годовых несколько преждевременно и может негативно сказаться на россиянах, имеющих кредиты и ипотеку, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

«Мне кажется, ЦБ поспешил поднять ставку. Можно было после первого подъема сделать паузу. У нас 65-50% трудоспособного населения обременены потребительским кредитованием. Для них повышение ставки – это вещь, чреватая неприятностями», - отметил он.

