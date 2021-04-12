Матвиенко: условия льготной ипотеки должны зависеть от ситуации в конкретном регионе
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает перейти к «умной региональной ипотеке», когда условия предоставления ипотечного кредита на льготных условиях зависят от социально-экономического положения каждого конкретного субъекта РФ.
Она добавила, что принимаемые меры не должны приводить к росту цен на жилье, а также отдельно отметила необходимость развивать льготное ипотечное кредитование для индивидуального жилищного строительства.
Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом из-за за экономического спада в условиях пандемии. Ипотечный кредит на льготных условиях можно получить на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.
Ранее отменить льготную ипотеку в ряде регионов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Он пояснил, что программа была направлена на поддержку застройщиков, сейчас ее можно начать сворачивать, а средства перенаправлять на поддержку семей.
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