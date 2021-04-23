«Поспешили!» Экс-глава ЦБ о повышении ключевой ставки

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал поспешным решением повышение Банком России ключевой ставки до 5%.

Повышение Банком России ключевой ставки до 5% годовых несколько преждевременно и может негативно сказаться на россиянах, имеющих кредиты и ипотеку, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

«Мне кажется, ЦБ поспешил поднять ставку. Можно было после первого подъема сделать паузу. У нас 65-50% трудоспособного населения обременены потребительским кредитованием. Для них повышение ставки – это вещь, чреватая неприятностями», - отметил он.

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По его словам, такое решение Банка России может свидетельствовать о том, что власти страны поверили в начало выхода из экономического кризиса.

«Власти считают, что начался выход из кризиса. Они верят, что новые штаммы – индийский, английский, африканский – до нашей страны не доберутся. Эти уверенности немножко преждевременные. Кризис пока не преодолен. Выход из него крайне замедленный и далеко не во всех секторах экономики. Цифры по падению доходов легко найти», - подчеркнул он.

Дубинин прогнозирует, что эффект от повышения Банком России ключевой ставки почувствуют не все, но он скажется на тех, кто имеет кредиты.

«Возникнут вопросы с уровнем льготных кредитов, в том числе, по ипотеке. Общий уровень ставок по предоставляемым кредитам и по тем, у кого плавающая ставка привязана к ставке ЦБ, - эти люди почувствуют», - пояснил он.

При этом он отметил и возможные положительные эффекты решения Центробанка.

«С другой стороны есть надежда, что этим решением ЦБ затормозит инфляцию. Кроме того, эта политика должна притормозить рост цен», - считает Дубинин.

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«Ключевая ставка долго пробудет на этом пятипроцентном уровне, если не будет нового кризисного развития событий, связанного с появлением суперзаразных штаммов, которые называют третьей волной коронавируса, а также с международной напряженностью, которая, будем надеяться, миновала», - заключил собеседник НСН.

Банк России в пятницу принял решение о повышении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта до 5% годовых. В ЦБ обосновали это решение темпами роста потребительских цен, а также инфляционными ожиданиями населения и бизнес-сообщества. Прогноз Банка России по инфляции на текущий год повышен до 4,7-5,2%.

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