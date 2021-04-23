«Поспешили!» Экс-глава ЦБ о повышении ключевой ставки

По его словам, такое решение Банка России может свидетельствовать о том, что власти страны поверили в начало выхода из экономического кризиса.

«Власти считают, что начался выход из кризиса. Они верят, что новые штаммы – индийский, английский, африканский – до нашей страны не доберутся. Эти уверенности немножко преждевременные. Кризис пока не преодолен. Выход из него крайне замедленный и далеко не во всех секторах экономики. Цифры по падению доходов легко найти», - подчеркнул он.

Дубинин прогнозирует, что эффект от повышения Банком России ключевой ставки почувствуют не все, но он скажется на тех, кто имеет кредиты.

«Возникнут вопросы с уровнем льготных кредитов, в том числе, по ипотеке. Общий уровень ставок по предоставляемым кредитам и по тем, у кого плавающая ставка привязана к ставке ЦБ, - эти люди почувствуют», - пояснил он.

При этом он отметил и возможные положительные эффекты решения Центробанка.

«С другой стороны есть надежда, что этим решением ЦБ затормозит инфляцию. Кроме того, эта политика должна притормозить рост цен», - считает Дубинин.