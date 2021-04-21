«Долг до смерти». Миллиардер посоветовал россиянам не брать ипотеку
Российский миллиардер Игорь Рыбаков вновь раскритиковал ипотечные кредиты. В своем видео на YouTube-канале он призвал россиян не влезать в долги.
По его словам, банки сейчас предлагают огромное количество различных кредитов, заманивают клиентов. При этом и застройщики домов делают рекламу, в которой совсем не говорят о тех, кто потерял деньги на ипотеке.
«Реклама пишет нам о довольных домашних хозяйствах: вот живет теперь в своей квартире, платит ипотеку, у него есть свое жилье... Да нету у них своего жилья! У них есть долг до смерти», - заявил миллиардер.
Рыбаков также отметил, что ипотека – это в целом невыгодно, потому что долгосрочный кредит оформляется под плавающую ставку и банки всегда могут эту ставку поменять. Квартиры сегодня уже нельзя считать инвестициями, покупать квартиру с целью последующей сдачи тоже не стоит, сложно предсказать проценты, которые от этого актива можно будет получить.
Ранее кабмин РФ упростил доступ к рефинансированию ипотеки получателям материнского капитала.
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