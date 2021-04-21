«Долг до смерти». Миллиардер посоветовал россиянам не брать ипотеку

«Реклама пишет нам о довольных домашних хозяйствах: вот живет теперь в своей квартире, платит ипотеку, у него есть свое жилье... Да нету у них своего жилья! У них есть долг до смерти», - заявил миллиардер.

Рыбаков также отметил, что ипотека – это в целом невыгодно, потому что долгосрочный кредит оформляется под плавающую ставку и банки всегда могут эту ставку поменять. Квартиры сегодня уже нельзя считать инвестициями, покупать квартиру с целью последующей сдачи тоже не стоит, сложно предсказать проценты, которые от этого актива можно будет получить.

Ранее кабмин РФ упростил доступ к рефинансированию ипотеки получателям материнского капитала.

