«Хотят отдыхать»: Сокращение поездок за границу спровоцировали спрос на покупку дач

Ранее эксперты компании «Этажи» заявили, что на российском рынке недвижимости появился новый тренд на мини-дома в 50-60 квадратных метров. Доля таких объектов в предложении уже достигла 60%. Например, в Подмосковье в 90 км от МКАД можно купить летний дом площадью 60 «квадратов» за 5 миллионов рублей. Шлеменков считает, что тренд задали ограничения на отдых за границей.

«У россиян есть потребность в загородных домах, но возможностей немного. Тенденция сродни выдачи в советское время 6 соток. Рынок небольших круглогодичных домов очень узкий, потому люди и обратили внимание на варианты, когда можно хотя бы летом жить на природе, но с гораздо меньшими затратами. Влияние на этот тренд оказало и сокращение возможностей поездок за границу, а люди хотят отдыхать», - сказал Шлеменков.