«Хотят отдыхать»: Сокращение поездок за границу спровоцировали спрос на покупку дач
Рынок небольших домов очень узкий, но за 5 миллионов рублей можно найти варианты, сказал НСН вице-президент «Опора России» Евгений Шлеменков.
Спрос на небольшие загородные дома спровоцировало сокращение возможностей поездок за границу, а отдыхать люди хотят, вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с «Радиоточкой НСН».
Ранее эксперты компании «Этажи» заявили, что на российском рынке недвижимости появился новый тренд на мини-дома в 50-60 квадратных метров. Доля таких объектов в предложении уже достигла 60%. Например, в Подмосковье в 90 км от МКАД можно купить летний дом площадью 60 «квадратов» за 5 миллионов рублей. Шлеменков считает, что тренд задали ограничения на отдых за границей.
«У россиян есть потребность в загородных домах, но возможностей немного. Тенденция сродни выдачи в советское время 6 соток. Рынок небольших круглогодичных домов очень узкий, потому люди и обратили внимание на варианты, когда можно хотя бы летом жить на природе, но с гораздо меньшими затратами. Влияние на этот тренд оказало и сокращение возможностей поездок за границу, а люди хотят отдыхать», - сказал Шлеменков.
Собеседник «Радиоточка НСН» отмечает, что чаще такие дома строят из каркаса, бруса. При покупке такого жилья Шлеменков советует обращать и на инфраструктуру вокруг.
«В 5 миллионов можно уложиться при покупке такого дома, а если самостоятельно строить, то выйдет дешевле. При покупке летнего дома нужно изучить инфраструктуру: подъездные пути, общественный транспорт, свет, вода, канализация, магазины, возможности для досуга – пляж, лес, потому что приехать в чистое поле и сажать картошку не самое приятное. Если дом планируется под круглогодичное использование, то нужно смотреть на качество кровли, фундамента, теплового контура», - перечислил Шлеменков.
Ранее эксперты рынка недвижимости рассказали в эфире НСН, что рынок элитной загородной недвижимости переживает новый всплеск. Сначала пандемия, а затем и военная операция на Украине переформатировали устоявшиеся привычки россиян - люди вынужденно потянулись поближе к природе.
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