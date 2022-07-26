«Участок с оленями и рекой»: Рынок загородной недвижимости перестраивается на фоне санкций
Представители отрасли рассказали НСН, с какими проблемами столкнулись на фоне санкций и повышающегося спроса на частные дома.
Рынок элитной загородной недвижимости переживает новый всплеск. Во время пандемии люди вынужденно перебирались ближе к природе, закрытые страны и ограничение авиасообщения снова способствовали росту спроса на частные дома в России.
По словам вице-президента Гильдии риелторов Константина Апрелева, основным драйвером спроса сегодня выступает именно закрытие зарубежных курортов.
«Пандемия подтолкнула спрос на загородное жилье. Очень большое количество объектов с рынка вымели. Сейчас закрытость зарубежных курортов является основным драйвером, иностранная недвижимость тоже закрыта. Многие рассматривают альтернативу, люди состоятельные понимают, что им на весь летний период желательно быть на природе. Сейчас еще сезонный вектор роста. Но колоссального роста спроса и цен нет. Есть большое количество объектов в элитных коттеджных поселках. Последнее снижение ставок по ипотеке способно простимулировать спрос: ключевую ставку ЦБ понизил до 8%, ипотека станет где-то 9,5%», - объяснил он «Радиоточке НСН».
При этом клиенты уже не готовы выкупать любые имеющиеся лоты. Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал «Радиоточке НСН», что сегодня покупатели не хотят тратить время на ремонт, а предпочитают заехать в готовый дом с отделкой.
«Если говорить, что спрос превышает предложение, не нужно забывать, что спрос упал. Рынок премиальной загородной недвижимости неоднородный, сейчас у людей сильно изменился вкус, в связи с этим изменились определенные приоритеты. Например, сейчас на рынке премиальной недвижимости предпочитают, когда объект уже готовый под ключ и не нужно делать никаких ремонтов. При этом они хотят новый дом с новым ремонтом. Сейчас стили барокко, рококо и прочие уходят в сторону более современных – просторные помещения», - сказал он.
Владелец агентства недвижимости «Взавидово» Константин Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал основные критерии, на которые ориентируется современный покупатель элитной недвижимости.
«У многих людей ранее были дома в странах, которые сейчас закрыты или въезд ограничен. Люди понимают, что во время «закрытых» границ, всевозможных ограничений в плане передвижений и отдыха, нужен свой загородный дом, недалеко от Москвы. И такие люди активно ищут качественную замену. Соответственно клиенты стали более требовательны к характеристикам места, локации. Огромный спрос на эксклюзивные в плане вида участки. 99% запросов на участки именно на береговой линии реки, большой площади, в малонаселенных территориях. Важно отсутствие по соседству застройки «окно в окно» и быстрый доступ из Москвы, а также охрана территории», - рассказал эксперт.
При этом в условиях экономической неопределенности покупатели загородной недвижимости внимательно присматриваются и к ценам, сравнивая различные варианты. По словам Барсукова, продавцы премиального сегмента зачастую вообще забывают о правильном соотношении цены и качества.
«В целом предложение есть и его больше, чем спроса. Но при этом парадоксальная ситуация – объектов много, а купить нечего. Либо много переоцененных объектов недвижимости, либо много объектов, которые не подходят современному покупателю. А объектов, которые хотели бы купить, мало. Объект должен не только подходить, но и должен быть по адекватной цене. А с этим у продавцов премиального сегмента есть проблемы», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Но привлечь покупателей все-таки можно, дело здесь в уникальности предложения – обеспеченные жители столицы готовы платить за эксклюзивные дома с просторной территорией, подчеркнул владелец агентства «Взавидово» Константин Мясников.
«Взрыва на рынке загородной недвижимости нет. Но спрос большой, а предложений действительно достойных мало. У нас проблема только одна: не все знают, что рядом с Москвой есть уникальный заповедник, где разрешено покупать земельные участки, строить малоэтажные дома. Что есть место, где напротив твоего дома гуляют пятнистые олени. По нашим прогнозам, спрос и далее будет стабильным и, скорее всего, будет только увеличиваться. Москва растет, благосостояние тоже. Всё чаще люди хотят спокойного отдыха от суеты мегаполиса. А участок на своём берегу – максимально удовлетворяет эту базовую потребность», - объяснил Мясников.
Со своей стороны, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков добавил, что не все застройщики сегодня готовы рисковать, поэтому некоторые проекты все-таки замораживаются – никто не берется прогнозировать, что ждет рынок через несколько месяцев.
«Некоторые дома уже не перестроишь, а ремонтировать их целиком – большая проблема, затратное мероприятие. Люди не понимают, зачем это покупать. Там местоположение может сыграть роль. Если мы говорим про новые дома, сейчас застройщики на премиальном сегменте притормаживают стройку в связи с непониманием того, что будет дальше. Плюс у них подвисают дома без отделки, а в отделку они вкладываться не очень хотят. Ремонт займет какое-то время, нет понимания, что за это время произойдет. Если рынок оживет, и премиальный сегмент снова будет пользоваться таким спросом, мы можем столкнуться с дефицитом. А это приведет к росту цены. В других сегментах быстрее стройка, быстрее ремонты, быстрее инвестиции находятся», - резюмировал он.
Существенное увеличение налогового вычета при покупке квартир не повлияет на тренды и не заставит россиян чаще приобретать недвижимость, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- Доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении передали «Зарубежнефти»
- «Билайн» опроверг новую утечку данных клиентов
- Песков заявил, что Москва ответит на отказ россиянам в шенгенских визах
- Евросоюз согласовал добровольное снижение потребления газа
- США намерены продолжать работу на МКС до 2030 года
- Эрдоган намерен встретиться с Путиным в Сочи
- Россиян предупредили о риске тяжело заболеть из-за купания
- Один из пострадавших при обстреле ВСУ в Брянской области умер
- Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2023 года
- Глава «Роскосмоса» заявил о выходе России из проекта МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru