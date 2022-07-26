«Участок с оленями и рекой»: Рынок загородной недвижимости перестраивается на фоне санкций

Рынок элитной загородной недвижимости переживает новый всплеск. Во время пандемии люди вынужденно перебирались ближе к природе, закрытые страны и ограничение авиасообщения снова способствовали росту спроса на частные дома в России.

По словам вице-президента Гильдии риелторов Константина Апрелева, основным драйвером спроса сегодня выступает именно закрытие зарубежных курортов.

«Пандемия подтолкнула спрос на загородное жилье. Очень большое количество объектов с рынка вымели. Сейчас закрытость зарубежных курортов является основным драйвером, иностранная недвижимость тоже закрыта. Многие рассматривают альтернативу, люди состоятельные понимают, что им на весь летний период желательно быть на природе. Сейчас еще сезонный вектор роста. Но колоссального роста спроса и цен нет. Есть большое количество объектов в элитных коттеджных поселках. Последнее снижение ставок по ипотеке способно простимулировать спрос: ключевую ставку ЦБ понизил до 8%, ипотека станет где-то 9,5%», - объяснил он «Радиоточке НСН».