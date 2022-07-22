«Устремится за ключевой ставкой»: Насколько подешевеет ипотека в России
Ставки по ипотеке могут упасть к концу года до 5-6% при снижении инфляции, сказал в эфире НСН Денис Бутовичев, однако Михаил Доронкин считает, что они останутся на уровне 10%.
Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», считают, что снижение ставок по ипотеке будет коррелировать с ключевой ставкой. При этом они разошлись во мнениях, может ли ипотечная ставка к концу года упасть до 5-6%.
Ранее в пятницу Банк России понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта – с 9,5 до 8% годовых.
«Можно ожидать схожее снижение ставок по собственным ипотечным программам банков, поскольку исторически они сильно коррелируют с динамикой ключевой ставки. Не исключено, что отдельные крупные банки могут пойти и на большее снижение, учитывая сохраняющийся потенциал для дальнейшему снижения ключевой ставки. При этом средняя ставка по рынку будет отличаться от ставок по собственным программам, поскольку на нее влияет льготная ипотека, по которой также есть ожидание по снижению ставки, которое было анонсировано ранее», - сказал «Радиоточке НСН» управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин.
Со своей стороны, управляющий партнер Общества защиты дольщиков Денис Бутовичев с согласился с этим мнением, указав НСН сегодняшние границы ставок по ипотеке.
«Я думаю, что ипотека устремится за ключевой ставкой. Примерно на такое же количество процентных пунктов. Нижним порогом сейчас является сельская ипотека 2%, а верхний может быть сколько угодно. Думаю, что разумный предел это 14%, который может быть в каких-то банках, не специализирующихся на ипотеке, а так сейчас людям по факту выдают под 8-9% с учетом всех сопутствующих затрат», - сказал Бутовичев.
При этом он объяснил, при каких условиях ставка по ипотеке может к концу года снизиться до 5-6%, о чем говорят некоторые эксперты.
«Если инфляция будет уменьшаться, да, это возможно, потому что ключевая ставка в любом случае должна следовать за инфляцией. Если большая инфляция, а ставка будет низкая и будут выдаваться кредиты, инфляция еще больше будет разгоняться», - отметил управляющий партнер Общества защиты дольщиков.
Однако Михаил Доронкин не верит в такую перспективу.
«Снижение ипотеки до 5-6% маловероятно, учитывая прогноз Банка России по ключевой ставке на начало год. Такая ставка возможна по каким-то отдельным продуктам, например, в рамках сотрудничества банков с застройщиками. Ставки же по массовым продуктам будут к концу года на уровне 9-10%», - прогнозирует управляющий директор НКР.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев говорил «Радиоточке НСН», что россияне могут начать чаще покупать квартиры, сменив нынешний рыночный тренд, только в случае, если ипотека опустится в район 4%.
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