«Устремится за ключевой ставкой»: Насколько подешевеет ипотека в России

Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», считают, что снижение ставок по ипотеке будет коррелировать с ключевой ставкой. При этом они разошлись во мнениях, может ли ипотечная ставка к концу года упасть до 5-6%.

Ранее в пятницу Банк России понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта – с 9,5 до 8% годовых.