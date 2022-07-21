«Тренд не поменяется»: Даст ли эффект увеличение налогового вычета при покупке квартир

Ранее стало известно, что в России могут в разы увеличить налоговый вычет при покупке квартир. Сейчас можно вернуть 13% максимум с 2 млн рублей (260 тысяч), а предлагается - с 6 млн (780 тысяч). Соответствующее предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Социальный эффект значительно важнее, чем бюджетные потери, если они теоретически могут быть, но в них я не верю», - сказал Резник.

Со своей стороны, Константин Апрелев считает, что эта мера, скорее, стимулирует россиян получать «белые» зарплаты, а не покупать квартиры.

«Тренд рынка в любом случае не поменяется. Он может поменяться только в том случае, если ипотека опустится в район 4%. Возврат подоходного – это немножко другая мера, она не столько стимулирует покупательский спрос на рынке, сколько дает возможность добросовестным налогоплательщикам получить справедливую компенсацию. По сути, это стимулирование добросовестной системы налогообложения, связанной с зарплатами людей. Мотивация получать официальную зарплату, а не в конверте, существенно вырастет», - предположил вице-президент Гильдии риелторов.

По его словам, увеличение налогового вычета не повлияет на цены на квартиры.

«Эти вещи не взаимосвязаны. Эти вычеты может получать очень большое количество людей, причем речь идет о вычетах один раз в жизни, кто-то их уже получил. Когда люди приобретают достаточно большие объекты, эта сумма не столь существенна», - пояснил эксперт.

Апрелев также высказал мнение, что сегодня налоговые вычеты получают не более 30% покупателей квартир.