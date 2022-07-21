«Тренд не поменяется»: Даст ли эффект увеличение налогового вычета при покупке квартир
Владислав Резник сказал в эфире НСН, что верит в социальный эффект этой меры, однако Константин Апрелев усомнился, что ситуация на рынке недвижимости изменится
Существенное увеличение налогового вычета при покупке квартир не повлияет на тренды и не заставит россиян чаще приобретать недвижимость, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.
При этом власти рассчитывают на социальный эффект от этой меры, сказал НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник.
Ранее стало известно, что в России могут в разы увеличить налоговый вычет при покупке квартир. Сейчас можно вернуть 13% максимум с 2 млн рублей (260 тысяч), а предлагается - с 6 млн (780 тысяч). Соответствующее предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Социальный эффект значительно важнее, чем бюджетные потери, если они теоретически могут быть, но в них я не верю», - сказал Резник.
Со своей стороны, Константин Апрелев считает, что эта мера, скорее, стимулирует россиян получать «белые» зарплаты, а не покупать квартиры.
«Тренд рынка в любом случае не поменяется. Он может поменяться только в том случае, если ипотека опустится в район 4%. Возврат подоходного – это немножко другая мера, она не столько стимулирует покупательский спрос на рынке, сколько дает возможность добросовестным налогоплательщикам получить справедливую компенсацию. По сути, это стимулирование добросовестной системы налогообложения, связанной с зарплатами людей. Мотивация получать официальную зарплату, а не в конверте, существенно вырастет», - предположил вице-президент Гильдии риелторов.
По его словам, увеличение налогового вычета не повлияет на цены на квартиры.
«Эти вещи не взаимосвязаны. Эти вычеты может получать очень большое количество людей, причем речь идет о вычетах один раз в жизни, кто-то их уже получил. Когда люди приобретают достаточно большие объекты, эта сумма не столь существенна», - пояснил эксперт.
Апрелев также высказал мнение, что сегодня налоговые вычеты получают не более 30% покупателей квартир.
«Для того, чтобы понимать степень влияния такого решения, нужно знать, какую долю из совершаемых сделок люди возвращали, сколько это: три, пять, семь или десять процентов. На мой взгляд, это менее 10-15% от всех совершаемых сделок, когда люди обращаются за возвратом. Максимум 30%, но это не повлияет глобально на рынок», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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