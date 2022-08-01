Хуснуллин спрогнозировал падение спроса на жилье на 10-20%
1 августа 202213:01
Спрос на покупку жилья в России по итогам года может снизиться на 10-20 процентов, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом зампред правительства рассказал в интервью РБК.
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Хуснуллин напомнил, что в 2021 году спрос был «небывалым по объему». По его словам, на показатели повлияли низкая ставка и рост доллара.
«Сейчас я смотрю, спрос по этому году может быть на 10-20% ниже, но будет соответствовать норме», — указал вице-премьер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru