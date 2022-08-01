Хуснуллин спрогнозировал падение спроса на жилье на 10-20%

Хуснуллин напомнил, что в 2021 году спрос был «небывалым по объему». По его словам, на показатели повлияли низкая ставка и рост доллара.

«Сейчас я смотрю, спрос по этому году может быть на 10-20% ниже, но будет соответствовать норме», — указал вице-премьер.

