Хуснуллин спрогнозировал падение спроса на жилье на 10-20%

Спрос на покупку жилья в России по итогам года может снизиться на 10-20 процентов, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом зампред правительства рассказал в интервью РБК.

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Хуснуллин напомнил, что в 2021 году спрос был «небывалым по объему». По его словам, на показатели повлияли низкая ставка и рост доллара.

«Сейчас я смотрю, спрос по этому году может быть на 10-20% ниже, но будет соответствовать норме», — указал вице-премьер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьМарат Хуснуллин
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