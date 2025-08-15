Названы три причины кризиса на рынке недвижимости
Застройщики не успевают достроить дома, но виноваты не только они, заявила НСН Ирина Радченко.
Строительство новых кварталов задерживается, потому что на рынке играют сразу несколько негативных факторов, в том числе, и слабая реакция государства на ситуацию, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.
В июне 54,2% принятых в эксплуатацию новостроек по всей России было сдано с задержкой, сообщили в Едином ресурсе застройщиков. Это максимальный показатель с марта 2019 года. Еще в 2024 году число сданных с опозданием домов было только 32,9%, сообщил «Коммерсантъ». Эксперт отметила, что такой рост объясняется сразу несколькими причинами.
«Первая причина — это то, что продажи новостроек резко сократились после отмены льготной ипотеки в прошлом году. У застройщиков прекратился поток денежных средств эскроу-счетах. Сейчас они заняты поиском новых возможностей для переговоров с банками, потому что процент, который они платят по проектному финансированию, зависит напрямую от степени наполняемости эскроу-счетов (специальный банковский счет, используемый для обеспечения безопасности расчетов между покупателем и продавцом при покупке недвижимости в новостройке - примечание НСН). Вторая — себестоимость строительства. Выросли цены на стройматериалы, в отрасли наблюдается нехватка рабочих рук. Для возведения домов требуются инженерные кадры и новые технологии. Даже для тех же кондиционеров и лифтов требования стали куда строже, а все идет к нам через только через Китай, стало дороже все. Третья причина — слишком либеральные законы, у нас же строительное лобби достаточно мощное. Со времен пандемии нет никаких санкций за опоздание или срыв сроков, с этим нельзя обратиться в суд. Представляете, застройщик задерживает стройку или вообще говорит до свидания, клиент платит ипотеку, уже попрощался с первоначальным взносом, а ему никто навстречу не идет. Оспорить сделку можно только после иска, но пройдет минимум год, а проценты банку придется платить», — отметила она.
Ранее Радченко объяснила НСН, чем обоснован запрет на расширение жилищного строительства.
