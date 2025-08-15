Строительство новых кварталов задерживается, потому что на рынке играют сразу несколько негативных факторов, в том числе, и слабая реакция государства на ситуацию, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.

В июне 54,2% принятых в эксплуатацию новостроек по всей России было сдано с задержкой, сообщили в Едином ресурсе застройщиков. Это максимальный показатель с марта 2019 года. Еще в 2024 году число сданных с опозданием домов было только 32,9%, сообщил «Коммерсантъ». Эксперт отметила, что такой рост объясняется сразу несколькими причинами.