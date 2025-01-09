«Наличкой и переводом»: Эксперт назвал топ стран, где россияне покупают недвижимость

«Всех покупателей из РФ можно разделить на две группы. Первая – это те, у кого нет никаких иммиграционных статусов, то есть вида на жительство или гражданства в другой стране и никаких счетов за границей, только какие-то средства в России. Вторая группа - у которой есть тот или иной статус, или счета за рубежом. Первые, теоретически, тоже могут купить во всему миру, но это очень сложно. Поэтому их выбор — это открытые страны, где можно приобрести недвижимость даже за наличные, переводом средств, или там, где застройщики и девелоперы предлагают какие-то схемы даже с оплатой в России. Это в первую очередь Турция, страны Юго-Восточной Азии, Грузия, ОАЭ, страны Ближнего Востока. Для второй группы россиян помимо тех стран, которые я назвал, могут быть актуальны покупки в Европе, поскольку юридически запрета на такие сделки нет. Покупают в Испании, в Италии, во Франции и Черногории», - поделился он.

По его словам, сейчас почти нет шансов увеличить доход от продажи недвижимости за рубежом, как это было раньше, скорее, это просто способ сохранить свои средства в долларах и евро.