«Наличкой и переводом»: Эксперт назвал топ стран, где россияне покупают недвижимость
Россияне как с особым иммиграционным статусом и средствами за рубежом, так и без них имеют много разных способов легально приобрести недвижимость в некоторых зарубежных странах, заявил НСН Филипп Березин.
В топе зарубежных стран по покупке недвижимости среди россиян остаются Турция, Грузия, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии, а также Камбоджа. Об этом в беседе с НСН заявил главный редактор Prian.ru Филипп Березин.
Падение спроса граждан РФ на недвижимость за рубежом по итогам 2024 года составило по разным подсчетам до 25%. Спад обеспечили в первую очередь Турция и ОАЭ, считающиеся последние несколько лет ключевыми направлениями для российских покупателей, передает «Коммерсант». Березин отметил, что даже для тех россиян, которые имеют средства только в РФ, есть много легальных способов приобрести жилье за границей.
«Всех покупателей из РФ можно разделить на две группы. Первая – это те, у кого нет никаких иммиграционных статусов, то есть вида на жительство или гражданства в другой стране и никаких счетов за границей, только какие-то средства в России. Вторая группа - у которой есть тот или иной статус, или счета за рубежом. Первые, теоретически, тоже могут купить во всему миру, но это очень сложно. Поэтому их выбор — это открытые страны, где можно приобрести недвижимость даже за наличные, переводом средств, или там, где застройщики и девелоперы предлагают какие-то схемы даже с оплатой в России. Это в первую очередь Турция, страны Юго-Восточной Азии, Грузия, ОАЭ, страны Ближнего Востока. Для второй группы россиян помимо тех стран, которые я назвал, могут быть актуальны покупки в Европе, поскольку юридически запрета на такие сделки нет. Покупают в Испании, в Италии, во Франции и Черногории», - поделился он.
По его словам, сейчас почти нет шансов увеличить доход от продажи недвижимости за рубежом, как это было раньше, скорее, это просто способ сохранить свои средства в долларах и евро.
«Думаю, топ стран не изменится. На рынке иногда появляются новые страны, например, в 2024 году активнее стали покупать в Камбодже. Камбоджа сама по себе довольно открытая страна, плюс входной чек там ниже 50 тысяч евро. Покупка недвижимости – это долгая инвестиция. Сейчас очень трудно представить себе, что ты можешь что-то купить и через год-два заработать, как это было в 2022-2021 годах. Сейчас зарубежная недвижимость, наверное, не приносит в процентах такой доход, как банковские депозиты в России. Если недвижимость выступает как актив, позволяющий сохранить средства в долларах и евро, и, возможно, немножко его увеличить, то тогда это вполне относится к зарубежной недвижимости», - подытожил он.
Ранее финансовый эксперт и трейдер Ксения Аверс заявила, что покупка квартиры по-прежнему является лучшим вариантом для долгосрочных инвестиций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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