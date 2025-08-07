Запрет на расширение жилищного строительства имеет под собой хорошую аргументацию, коммунальные сети просто не готовы к нагрузке, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.

В Госдуму внесли законопроект на временный запрет на строительство многоквартирных домов в населенных пунктах с дефицитом инфраструктуры до 2030 года. Запрет предлагается устанавливать в том случае, если дефицит составляет 50%. Эксперт отметила, что речь идет о коммунальных проблемах, а тема является актуальной.