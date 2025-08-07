Запрет строительства новостроек объяснили неготовностью коммунальных сетей
Главная проблема новой городской застройки - износ или неготовность инженерных сетей, обустройство которых должны вести не только застройщики, но и местные власти, заявила НСН Ирина Радченко.
Запрет на расширение жилищного строительства имеет под собой хорошую аргументацию, коммунальные сети просто не готовы к нагрузке, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.
В Госдуму внесли законопроект на временный запрет на строительство многоквартирных домов в населенных пунктах с дефицитом инфраструктуры до 2030 года. Запрет предлагается устанавливать в том случае, если дефицит составляет 50%. Эксперт отметила, что речь идет о коммунальных проблемах, а тема является актуальной.
«Эта проблема не появилась на пустом месте. Здесь, прежде всего, речь идет о сетях канализации, водоснабжения и электроэнергии, в идеале еще и о газовых. Сейчас есть проблемы с подключением мощностей, потому что это нагружает старые трубы, у которых уже высокий процент износа. Все аварии, которые, к сожалению, происходят в последнее время достаточно часто, вызваны именно этой причиной. Кто должен обновлять коммуникации? Точно не застройщики, потому что тогда стоимость жилья будет космическая. Это нужно делать в государственно-частном партнерстве с местными администрациями, чтобы муниципальные власти за свой счет проводили сети, а застройщики уже возводили дома. Проблема не в школах, медучреждениях, парковках, детских садах или дорогах. Эта нагрузка уже лежит на застройщиках, которые включают эти затраты в стоимость. Самое главное — это инженерные сети», — уточнила она.
Ранее Радченко напомнила в эфире НСН, почему риелтор не спасет клиента от риска не получить квартиру.
