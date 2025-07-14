В свою очередь музыкальный критик Денис Ступников в беседе с НСН назвал Юрия Антонова исключительным артистов, который очень трепетно относится к своим авторским правам.

«Антонов за редким исключением не разрешает исполнять свои песни молодым исполнителям на безвозмездной основе. Он трепетно относится к своему авторскому наследию, даже за деньги всегда смотрит придирчиво. Этот композитор создал золотой фонд нашей музыки. Он позволяет исполнять свои песни таким проверенным людям, как Сергей Мазаев из группы «Моральный кодекс». Честь и хвала ему за то, что появляются серьезные и качественные каверы», - заявил он.

Ранее сам Юрий Антонов, комментируя новость изданию «Абзац», признался, что был удивлен представлением как «самого высокооплачиваемого артиста страны». Композитор подчеркнул, что получает стандартную пенсию в 60 тысяч рублей, дополнительный доход приходит только с авторских прав и редких заказных мероприятий, передает «Радиоточка НСН»

