Ровня Пугачевой? Березин пояснил, почему назвал Антонова богатейшим артистом России
Песни Юрия Антонова прошли через время и пространство, а народная любовь нескольких поколений - огромное богатство, сказал НСН Владимир Березин.
Слова о том, что народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов является самым богатым артистом России, были вырваны из контекста. Об этом рассказал НСН ведущий церемонии открытия фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» диктор Владимир Березин.
Ранее на церемонии открытия фестиваля он сделала заявление, которое поставило под сомнение расхожее мнение о лидерстве в гонке за звание самого богатого артиста России Филиппа Киркорова, Григория Лепса или Сергея Шнурова. Однако сам Березин отметил, что не стремился подсчитать накопления народного артиста России.
«Мне сказали, что среди артистов "Славянского базара", я самый богатый. Я ответил, что самый богатый из присутствующих - Юрий Михайлович Антонов. Он был самым богатым еще в Советском Союзе, и таким останется. Я ему всегда говорил - ты великий человек. Он же сам очень иронично ко всему относится. Юра заработал тем, что создал своими руками, спел своим голосом. Это, как оказалось, нужно во все времена. Любовь нескольких поколений к его песням, как к части его самого, - это тоже богатство. В 80-е годы, когда его песни зазвучали, он стал равным Алле Пугачевой. Но Аллочка зарабатывала на концертах, а Юра - на отчислениях зарабатывал и зарабатывает такое количество, что никто из ныне живущих, наверное, столько не получает. Его песни прошли через время и пространство. При этом я не говорил, что знаю, сколько у него миллиардов рублей», - пояснил собеседник НСН.
В свою очередь музыкальный критик Денис Ступников в беседе с НСН назвал Юрия Антонова исключительным артистов, который очень трепетно относится к своим авторским правам.
«Антонов за редким исключением не разрешает исполнять свои песни молодым исполнителям на безвозмездной основе. Он трепетно относится к своему авторскому наследию, даже за деньги всегда смотрит придирчиво. Этот композитор создал золотой фонд нашей музыки. Он позволяет исполнять свои песни таким проверенным людям, как Сергей Мазаев из группы «Моральный кодекс». Честь и хвала ему за то, что появляются серьезные и качественные каверы», - заявил он.
Ранее сам Юрий Антонов, комментируя новость изданию «Абзац», признался, что был удивлен представлением как «самого высокооплачиваемого артиста страны». Композитор подчеркнул, что получает стандартную пенсию в 60 тысяч рублей, дополнительный доход приходит только с авторских прав и редких заказных мероприятий, передает «Радиоточка НСН»
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