Семейная ипотека на вторичное жилье станет доступна в 901 городе с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года семейная ипотека на вторичное жилье станет доступна в 901 городе, где на начало года строилось два или меньше многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба оператора льготной программы «Дом.РФ».

Список городов, где будет действовать программа, доступен на официальном сайте «Дом.РФ».

«Семейную ипотеку» с 1 апреля распространят на вторичный рынок, но не везде

В перечень вошли такие города, как Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск и другие. Большая часть городов находится за пределами столичных регионов, включая 8 городов Курской области и 8 городов Крыма.

Особое внимание в списке уделено городам ДНР и ЛНР, где семейная ипотека будет доступна в более чем 80 населенных пунктах. Среди них есть и города, находящиеся под контролем Украины, включая Краматорск, Славянск, Доброполье, Дружковка и Херсон, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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