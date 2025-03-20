Семейная ипотека на вторичное жилье станет доступна в 901 городе с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года семейная ипотека на вторичное жилье станет доступна в 901 городе, где на начало года строилось два или меньше многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба оператора льготной программы «Дом.РФ».

Список городов, где будет действовать программа, доступен на официальном сайте «Дом.РФ».