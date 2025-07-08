Останина предрекла провал законопроекту о списании ипотеки многодетным семьям
Сегодня единственная мотивирующая мера к рождению детей — материнский капитал, однако его размеров недостаточно для поддержки молодых семей, также нельзя сводить эту поддержку только к льготам, сказала НСН Нина Останина.
Предложение лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова полностью списывать ипотеку при рождении троих детей — справедливая и нужная мера, однако она, скорее всего, будет отклонена правительством. Об этом НСН заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Миронов ранее предложил полностью списывать ипотеку семьям при рождении троих детей. Его слова приводит пресс-служба партии. Депутат призвал выдавать россиянам с детьми беспроцентный кредит на приобретение квартиры или дома. «А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается — 25% списали, второй ребенок — 50%, третий — полностью кредит прощается», — заявил парламентарий. Останина отметила, что ранее она направляла аналогичную инициативу, однако правительство отклонило законопроект.
«Эту же инициативу с одним незначительным изменением (третий ребенок — минус 75%, четвертый ребенок — списывается ипотека) я направила в правительство, оно не поддержало этот законопроект. Очевидно, что такая же судьба ждет законопроект Миронова. Опыт подобного списания кредитов есть в соседней Белоруссии, этот опыт внимательно изучали. Правда, недостатком закона Миронова является то, что там нет дифференциации по месту проживания. Например, в Белоруссии практически введен отказ на льготное списание в Минске, а в провинции идет разговор о списании ссуды с рождением первого ребенка. Идея, к счастью, не новая, но обречена из-за позиции правительства. Я согласна с тем, что жилье — главная базовая потребность. Семью нельзя построить без жилья и без дохода», — сказала Останина.
Сегодня, по мнению собеседницы НСН, государство недостаточно поддерживает семьи с детьми.
«Нельзя сводить вопрос поддержки семей только к льготам. У нас только одна мотивирующая мера — это материнский капитал. Если материнский капитал распространить на второго, третьего, четвертого и пятого ребенка по прогрессии, это дало бы хороший эффект. При выплате единого пособия отказаться от критериев нуждаемости — это тоже дало бы хороший эффект. А других мер правительство не предложило», — подытожила она.
Ранее Останина заявила, что возраст вступления в брак на территории России составляет 18 лет и не должен быть снижен для якобы решения демографических проблем, так как только полноценный родитель может воспитать ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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