«Эту же инициативу с одним незначительным изменением (третий ребенок — минус 75%, четвертый ребенок — списывается ипотека) я направила в правительство, оно не поддержало этот законопроект. Очевидно, что такая же судьба ждет законопроект Миронова. Опыт подобного списания кредитов есть в соседней Белоруссии, этот опыт внимательно изучали. Правда, недостатком закона Миронова является то, что там нет дифференциации по месту проживания. Например, в Белоруссии практически введен отказ на льготное списание в Минске, а в провинции идет разговор о списании ссуды с рождением первого ребенка. Идея, к счастью, не новая, но обречена из-за позиции правительства. Я согласна с тем, что жилье — главная базовая потребность. Семью нельзя построить без жилья и без дохода», — сказала Останина.

Сегодня, по мнению собеседницы НСН, государство недостаточно поддерживает семьи с детьми.

«Нельзя сводить вопрос поддержки семей только к льготам. У нас только одна мотивирующая мера — это материнский капитал. Если материнский капитал распространить на второго, третьего, четвертого и пятого ребенка по прогрессии, это дало бы хороший эффект. При выплате единого пособия отказаться от критериев нуждаемости — это тоже дало бы хороший эффект. А других мер правительство не предложило», — подытожила она.

Ранее Останина заявила, что возраст вступления в брак на территории России составляет 18 лет и не должен быть снижен для якобы решения демографических проблем, так как только полноценный родитель может воспитать ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

