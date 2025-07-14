Объемы выдачи ипотеки летом 2025 года снизились на 60%

Несмотря на снижение ключевой ставки на 1%, банки все еще сохраняют высокие ставки по кредитам, что сказывается на объемах выдачи кредитов, заявил в пресс-центре НСН Гарегин Тосунян.

Объемы выдачи ипотеки для покупки жилья за июнь 2025 года, несмотря на рост, упали на 60% по сравнению с прошлым годом. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

Выдавать ипотеку по месту регистрации могут начать с 2026 года

«В июне был рост: было выдано 309 млрд, это на 8% больше, чем в мае. Но в сравнении с июнем 2024 года объемы упали на 60%. То есть сложность на рынке есть, даже не стагнация, а сокращение. В первом полугодии наши граждане получили 1,5 млрд рублей на покупку жилья - наполовину меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что в июне был небольшой рост, и ключевая ставка снизилась на 1%, высокие ставки по кредитам по прежнему сохраняются. Все это влияет на рынок», - рассказал он.

Ранее вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев в интервью НСН отметил, что вместе с запретом покупки жилья по семейной ипотеке не по месту регистрации нужно дать семьям возможность купить его в своем регионе, а для этого необходимо расширить льготную программу на индивидуальное жилье и вторичный рынок.

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ФОТО: НСН
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