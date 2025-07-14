«В июне был рост: было выдано 309 млрд, это на 8% больше, чем в мае. Но в сравнении с июнем 2024 года объемы упали на 60%. То есть сложность на рынке есть, даже не стагнация, а сокращение. В первом полугодии наши граждане получили 1,5 млрд рублей на покупку жилья - наполовину меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что в июне был небольшой рост, и ключевая ставка снизилась на 1%, высокие ставки по кредитам по прежнему сохраняются. Все это влияет на рынок», - рассказал он.

Ранее вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев в интервью НСН отметил, что вместе с запретом покупки жилья по семейной ипотеке не по месту регистрации нужно дать семьям возможность купить его в своем регионе, а для этого необходимо расширить льготную программу на индивидуальное жилье и вторичный рынок.

