«Дешевле и эффективнее»: Китайский ИИ шокировал американские компании

ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ ДЛЯ CHATGPT

На прошлой неделе китайский разработчик DeepSeek представил обновленную модель искусственного интеллекта – конкурента ChatGPT от OpenAI. Приложение бесплатно и отличается от ChatGPT и других чат-ботов тем, что обосновывает ответы на запросы пользователя. Новый чат-бот не только умнее и быстрее западных аналогов, но и стоит в сотни раз дешевле. Пока OpenAI, Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ) и Google вкладывают миллиарды в обучение нейросетей и закупку высокопроизводительных чипов, разработка DeepSeek обошлась КНР всего в 6 миллионов долларов.

Мобильный ИИ-ассистент DeepSeek на основе новой модели к 25 января был скачан 1,6 млн раз и занимает первое место в магазинах приложений для iPhone в Австралии, Канаде, Китае, Сингапуре, США и Великобритании, по данным App Figures.

Глава Microsoft Corp. Сатья Наделла на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что нужно воспринимать новости из Китая «очень-очень серьезно». Microsoft – ведущий инвестор OpenAI.

Вместе с тем уже 27 января DeepSeek выложили в открытый доступ нейросеть для создания реалистичных изображений. Новинка под названием Janus-Pro-7B способна не только генерировать изображения в высоком качестве, но и распознавать их. Тесты показывают, что эта модель превосходит своих конкурентов, таких как DALL-E 3 и Stable Diffusion. Она также бесплатная.

ОБВАЛ АКЦИЙ ТЕХНОГИГАНТОВ

Американские компании потеряли за один день астрономическую сумму в один триллион долларов из-за DeepSeek. В частности, он серьезно ударил по американской компании NVIDIA, которая активно зарабатывала на ИИ-буме, продавая огромное количество видеокарт.

По данным на 28 января, акции NVIDIA обвалились на 17,8% за сутки, а ее рыночная капитализация сократилась более чем на 600 млрд долларов. Это худший результат за день с марта 2020 года, когда акции рухнули в начале пандемии коронавируса.