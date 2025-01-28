«Дешевле и эффективнее»: Китайский ИИ шокировал американские компании
Американские компании потеряли за один день один триллион долларов из-за DeepSeek – новой китайской модели искусственного интеллекта. Трамп распорядился создать мегапроект по развитию ИИ, а Китай следом объявил о колоссальных инвестициях в эту сферу.
Успех китайского чат-бота DeepSeek должен послужить стимулом для американских разработчиков моделей искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Я читал о Китае и некоторых китайских компаниях, одна из них разработала более быструю и дешевую модель ИИ. И это хорошо, потому что на нее не нужно тратить много денег», - сказал американский лидер.
Трамп призвал американские компании «сосредоточиться на конкуренции для победы». Президент отметил, что США «всегда первые», и подчеркнул, что даже в КНР признают, что в Америке «самые блестящие ученые в мире».
ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ ДЛЯ CHATGPT
На прошлой неделе китайский разработчик DeepSeek представил обновленную модель искусственного интеллекта – конкурента ChatGPT от OpenAI. Приложение бесплатно и отличается от ChatGPT и других чат-ботов тем, что обосновывает ответы на запросы пользователя. Новый чат-бот не только умнее и быстрее западных аналогов, но и стоит в сотни раз дешевле. Пока OpenAI, Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ) и Google вкладывают миллиарды в обучение нейросетей и закупку высокопроизводительных чипов, разработка DeepSeek обошлась КНР всего в 6 миллионов долларов.
Мобильный ИИ-ассистент DeepSeek на основе новой модели к 25 января был скачан 1,6 млн раз и занимает первое место в магазинах приложений для iPhone в Австралии, Канаде, Китае, Сингапуре, США и Великобритании, по данным App Figures.
Глава Microsoft Corp. Сатья Наделла на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что нужно воспринимать новости из Китая «очень-очень серьезно». Microsoft – ведущий инвестор OpenAI.
Вместе с тем уже 27 января DeepSeek выложили в открытый доступ нейросеть для создания реалистичных изображений. Новинка под названием Janus-Pro-7B способна не только генерировать изображения в высоком качестве, но и распознавать их. Тесты показывают, что эта модель превосходит своих конкурентов, таких как DALL-E 3 и Stable Diffusion. Она также бесплатная.
ОБВАЛ АКЦИЙ ТЕХНОГИГАНТОВ
Американские компании потеряли за один день астрономическую сумму в один триллион долларов из-за DeepSeek. В частности, он серьезно ударил по американской компании NVIDIA, которая активно зарабатывала на ИИ-буме, продавая огромное количество видеокарт.
По данным на 28 января, акции NVIDIA обвалились на 17,8% за сутки, а ее рыночная капитализация сократилась более чем на 600 млрд долларов. Это худший результат за день с марта 2020 года, когда акции рухнули в начале пандемии коронавируса.
Из-за этого NVIDIA уступила Apple и Microsoft звание «самой дорогой компании в мире». Forbes сообщил, что состояние ее гендиректора Дженсена Хуанг сократилось на 21 млрд долларов и сейчас составляет 103,1 млрд долларов вместо 124,4 млрд.
Индекс S&P 500 (один из основных фондовых индексов США, в состав которого входят 500 компаний с высокой капитализацией) потерял 1,5%, а индекс Nasdaq 100 (индекс, состоящий из 100 самых крупных компаний, торгуемых на бирже NASDAQ, которая является второй по величине биржей в мире) упал почти на 3%.
В свою очередь SoftBank Group, владеющая разработчиком микросхем Arm, потеряла 8,3% капитализации.
В Кремниевой долине инвесторы начали сворачивать финансирование ИИ-проектов и распродавать акции производителей чипов, а NVIDIA уже предрекают мрачное будущее.
КОНКУРЕНЦИЯ КИТАЯ И США ЗА ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Дональд Трамп 21 января представил мегапроект по развитию искусственного интеллекта Stargate («Звездные врата»), в который вложат 500 млрд долларов. Для его запуска потребуется 5 гигаватт энергии – эквивалент работы пяти атомных электростанций.
Stargate обеспечит работой свыше 100 тысяч человек. Дональд Трамп подчеркнул значимость инициативы, а гендиректор OpenAI Сэм Альтман назвал Stargate «ключевым проектом нашего времени».
В Техасе уже начали строительство первых 10 вычислительных центров Stargate, которые будут использоваться для обучения ИИ. Ответственность за финансирование Stargate взял на себя SoftBank, а его руководитель Масаеси Сон будет председателем компании.
Stargate превосходит все существующие ИИ-стартапы по объему инвестиций. Создатели уверены, что он станет главным шагом для достижения AGI (общего искусственного интеллекта). При этом такие компании, как xAI Илона Маска, Anthropic, Amazon и даже Google остались за пределами этой инициативы.
Ранее Дональд Трамп отменил указ бывшего президента США Джо Байдена о безопасной разработке ИИ.
В ответ на планы США китайский Bank of China сообщил, что инвестирует в ИИ 1 трлн юаней (примерно 140 млрд долларов США). Эти средства направят на создание передовых технологий искусственного интеллекта. Программа получила громкое название, вдохновленное коммунистической идеологией прошлого века, – «План действий».
Эксперты уже спорят о потенциале проектов Китая и США. Разработчик робота FEDOR, робототехник Владимир Белый в разговоре с НСН выразил уверенность, что в Китае развитие ИИ получится «на уровень интереснее и выше».
«Stargate – это искусственный интеллект, который создается «для всего», с инструментарием, который будет осуществлять практически все задачи, где необходимо обработать много информации. В Китае же получится развитие на уровень интереснее и выше. Они хотят создать аналог естественного интеллекта, который реально бы заменял человека на 100% и его превосходил. В этом их различие. У них сейчас все автомобили и роботизированные системы, делаются уже с расчетом на этот совершенный ИИ. Можно провести аналогии с первым спутником СССР, со временем, когда американцы узнали, что мы первые вышли в космос или первые запустили космический спутник. У них сейчас идет примерно такой же шок от того, что сегодня выкатили китайцы», - сказал Белый.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление исполнительного директора корпорации Марка Цукерберга заявило, что Meta планирует в 2025 году инвестировать до 65 млрд долларов в проекты, связанные с ИИ, включая строительство нового крупного дата-центра и увеличение программы по найму сотрудников. Цукерберг отметил, что «в ближайшие годы они будут продвигать основные продукты и бизнес, открывать историческое новаторство и укреплять технологическое лидерство Америки», передает «Радиоточка НСН».
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