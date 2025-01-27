«Превзойдет человека!»: Китайский ответ Stargate назвали шоком для США

Китайцы скоро представят прорывные технологии для создания ИИ, реально заменяющего человека, сказал в эфире НСН разработчик робота FEDOR.

Китай хочет создать «совершенный» искусственный интеллект, который превосходит человека, и опережает в этой гонке США, объяснил в интервью НСН разработчик робота FEDOR, робототехник Владимир Белый.

Новый президент США Дональд Трамп ранее представил мегапроект по развитию искусственного интеллекта Stargate («Звёздные врата»), в который вложат 500 миллиардов долларов. В ответ китайский Bank of China сообщил, что инвестирует в ИИ 1 триллион юаней. При этом отмечается, что китайский чат-бот DeepSeek, похожий на ChatGPT, уже «вызвал панику» в Кремниевой долине, а на Уолл-стрит воспринимают его как «черного лебедя»

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«Stargate - это искусственный интеллект, который создается "для всего", с инструментарием, который будет осуществлять практически все задачи, где необходимо обработать много информации. В Китае же получится развитие на уровень интереснее и выше. Они хотят создать аналог естественного интеллекта, который реально бы заменял человека на 100% и его превосходил. В этом их различие. Я думаю, нам скоро будут предъявлены и показаны очень прорывные технологии. У них сейчас все автомобили и роботизированные системы, делаются уже с расчетом на этот совершенный искусственный интеллект. Можно провести аналогии с первым спутником СССР, со временем, когда американцы узнали, что мы первые вышли в космос или первые запустили космический спутник. У них сейчас идет примерно такой же шок от того, что сегодня выкатили китайцы», - сказал Белый.

При этом он отметил, что Китай сумел сделать продвинутый аналог ChatGPT всего за 5 миллионов долларов.

Ранее представители нескольких российских лейблов предложили запретить монетизацию песен, сгенерированных искусственным интеллектом, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Лидия Станченко
ТЕГИ:СШАКитайИскусственный Интеллект

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