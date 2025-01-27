«Превзойдет человека!»: Китайский ответ Stargate назвали шоком для США

Китай хочет создать «совершенный» искусственный интеллект, который превосходит человека, и опережает в этой гонке США, объяснил в интервью НСН разработчик робота FEDOR, робототехник Владимир Белый.

Новый президент США Дональд Трамп ранее представил мегапроект по развитию искусственного интеллекта Stargate («Звёздные врата»), в который вложат 500 миллиардов долларов. В ответ китайский Bank of China сообщил, что инвестирует в ИИ 1 триллион юаней. При этом отмечается, что китайский чат-бот DeepSeek, похожий на ChatGPT, уже «вызвал панику» в Кремниевой долине, а на Уолл-стрит воспринимают его как «черного лебедя»