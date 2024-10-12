TikTok заменит сотни сотрудников искусственным интеллектом
Социальная сеть TikTok планирует в ноябре уволить порядка 500 сотрудников в Малайзии, передает агентство Reuters.
Грядущая волна сокращений связана с возможностью заменить сотрудников искусственным интеллектом. Reuters отмечает, что работы могут лишиться не только сотрудники их Малайзии.
Представители TikTok заявили, что сокращения пройдут в рамках широкого плана по улучшению модерации на платформе. Отмечается, что порядка 80% запрещенного контента будет отныне удалять нейросеть.
Ранее EdTech-предприниматель Алексей Коледачкин рассказал, что сегодня искусственный интеллект (ИИ) активно используется в IT отрасли и даже заменил часть базовых профессий, однако все еще есть специализации, которые заменить невозможно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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