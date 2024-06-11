Apple разработала свой искусственный интеллект

Американская корпорация Apple представила собственный искусственный интеллект, следует из пресс-релиза компании.

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Он называется Apple Intelligence и предназначен для iPhone, iPad и Mac. Система объединяет возможности генеративных моделей с «персональным контекстом». В рамках системы Apple Intelligence компания также представила «облако» Private Cloud Compute Apple. Оно предлагает пользователям новые вычислительные мощности. Искусственный интеллект позволит сокращать, исправлять, проверять, стилистически оформлять различные тексты благодаря инструментам Writing Tools. ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков, генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT.

Ранее стало известно, что Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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