Нейросети назвали новым вызовом для современных медиа

Пленарное заседание «Вызовы и точки роста современных СМИ» прошло на IV медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире», сообщает LIFE.ru. На заседании были затронуты влияние нейросетей на производство контента, запрос аудитории на достоверную информацию, а также трансформация медиасреды.

Как отметил гендиректор News Media Holding Максим Иксанов, нейросети стали полноправным участником медиарынка, они оказывают влияние на структуру профессий и меняют редакционные процессы. При этом о ценности человеческого фактора забывать не стоит, подчеркнул Иксанов.

Определять как вирус: В России поддержали маркировку ИИ-контента

Также он указал на появление в информационном поле неклассических игроков, таких, как маркетплейсы, привлекающие посетителей своей функциональностью. В связи с этим СМИ вынуждены защищать собственную идентичность, усиливать уникальность и создавать опирающийся на доверие контент.

Выступления других спикеров касались международного сотрудничества в медиасфере, информационной безопасности и роли национальных ценностей. Среди докладчиков — пресс-секретарь генерального секретаря СНГ Светлана Малинина, генеральный директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, главный редактор телеканала НТВ Александра Кашарницкая и другие спикеры.

После пленарного заседания состоялась сессия «Медиаэтика: миф или реальность», в ходе которой обсуждались роль редакций в формировании этической повестки, влияние кликбейта на доверие аудитории и границы допустимого в журналистике.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
