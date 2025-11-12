Нейросети назвали новым вызовом для современных медиа
Пленарное заседание «Вызовы и точки роста современных СМИ» прошло на IV медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире», сообщает LIFE.ru. На заседании были затронуты влияние нейросетей на производство контента, запрос аудитории на достоверную информацию, а также трансформация медиасреды.
Как отметил гендиректор News Media Holding Максим Иксанов, нейросети стали полноправным участником медиарынка, они оказывают влияние на структуру профессий и меняют редакционные процессы. При этом о ценности человеческого фактора забывать не стоит, подчеркнул Иксанов.
Также он указал на появление в информационном поле неклассических игроков, таких, как маркетплейсы, привлекающие посетителей своей функциональностью. В связи с этим СМИ вынуждены защищать собственную идентичность, усиливать уникальность и создавать опирающийся на доверие контент.
Выступления других спикеров касались международного сотрудничества в медиасфере, информационной безопасности и роли национальных ценностей. Среди докладчиков — пресс-секретарь генерального секретаря СНГ Светлана Малинина, генеральный директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, главный редактор телеканала НТВ Александра Кашарницкая и другие спикеры.
После пленарного заседания состоялась сессия «Медиаэтика: миф или реальность», в ходе которой обсуждались роль редакций в формировании этической повестки, влияние кликбейта на доверие аудитории и границы допустимого в журналистике.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Кинули замануху»: Почему Армения не сможет отказаться от торговли с Россией
- Сотрудники МЧС РФ пострадали в ДНР при атаке украинского дрона
- Песков рассказал, кого Путин приглашает в свою квартиру
- «Она говорила правду»: Намин заявил, что Гурченко было трудно жить в обществе
- В России призвали ввести налоговые льготы для сельских магазинов
- Аналитик Юшков: Россия снизит скидки на нефть через несколько недель
- Путин объявил Якубовичу благодарность за заслуги в сфере СМИ
- В Госдуме отказались повышать оклады солдатам-срочникам
- Ушаков заявил, что РФ и США продолжают контакты по теме Анкориджа
- Путин и Токаев подписали декларацию о переходе отношений Москвы и Астаны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru