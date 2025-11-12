Нейросети назвали новым вызовом для современных медиа

Пленарное заседание «Вызовы и точки роста современных СМИ» прошло на IV медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире», сообщает LIFE.ru. На заседании были затронуты влияние нейросетей на производство контента, запрос аудитории на достоверную информацию, а также трансформация медиасреды.

Как отметил гендиректор News Media Holding Максим Иксанов, нейросети стали полноправным участником медиарынка, они оказывают влияние на структуру профессий и меняют редакционные процессы. При этом о ценности человеческого фактора забывать не стоит, подчеркнул Иксанов.