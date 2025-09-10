«Мы сейчас готовим три новых релиза и планируем все их выпустить к январю. Если сценарий проработан правильно и изначально писался для промт-инженеров, то технология создания фильмов сейчас занимает примерно три месяца. Сценарий – самый сложный этап создания фильма с помощью нейросетей. Это раньше, когда мы делали фильм «Чингис-хан», мы использовали 15 генеративных моделей нейросетей и связок между ними, а сейчас используем всего три: Veo 3, Runway, Kling, ну и ChatGPT как основную для написания промта. С подачей заявки на прокатное удостоверение для фильмов, созданных нейросетью, проблем не возникает. В прокатном удостоверении указывается же только режиссер, сценарист и звукорежиссер, а информации о том, кто создавал видеоряд, там не нет», - рассказал он.

Также Калашников напомнил, как сегодня регулируется работа с ИИ с точки зрения авторского права.

«На все, что выдает нейросеть, она передает права по договору оферты. А уж на чем она обучалась и какие материалы использовала, покупала ли она их, это уже вопрос к владельцу нейросети», - подытожил он.

Ранее Калашников рассказывал НСН, что в скором будущем каждый человек сможет создать собственный фильм с помощью нейросетей, поэтому будущее кинематографа за режиссерами и сценаристами, которые также умеют работать с искусственным интеллектом.

