Складной iPhone и телефон из стекла: Когда ждать прорыва от Apple

Этой осенью американская компания Apple не покажет ничего прорывного, все новинки продемонстрируют в 2026 и 2027 году, заявил НСН Валентин Петухов.

Осенняя презентация Apple в 2025 году не покажет ничего особенного, поскольку компания готовится к 20-летнему юбилею в 2027 году, но что-то интересное могут показать уже через год, рассказал блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) в разговоре с НСН.

Ежегодная осенняя презентация Apple, на которой представят линейку iPhone 17, может состояться в начале сентября 2025 года. Наиболее вероятными датами для мероприятия считаются 8, 9 или 10 сентября. Таким прогнозом поделился инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман. Ожидается, что на грядущем мероприятии будут представлены разновидности iPhone 17, а также новые модели часов Apple Watch. Российский блогер посчитал, что ничего особенного можно не ждать.

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«В этом году прорывного ожидать ничего не стоит. Все самое интересное покажут позже, из своеобразного — Iphone 17 Air, который будет со своими нюансами. У Iphone 17 Pro изменится дизайн впервые с 12-го поколения, хотя бы можно будет понять, новый это или старый девайс. В 2027 году Iphone исполнится 20 лет, на эту дату у Apple большие планы — уже говорят о стеклянном смартфоне. Технология жидкого стекла Liquid Glass, которая была представлена на конференции в июне, это мостик туда. Американская компания очень трепетно относится ко всем годовщинам, они будут делать ставку на 2027 год, поэтому в этом году все очень минорно, в следующем может быть появится складной Iphone для самых нетерпеливых, но на этом все», — заключил он.

Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил НСН, что корпорация Apple, скорее всего, не будет препятствовать установке отечественного магазина RuStore на свои смартфоны, продаваемые в России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ТехнологияAppleIphone

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