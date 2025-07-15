Осенняя презентация Apple в 2025 году не покажет ничего особенного, поскольку компания готовится к 20-летнему юбилею в 2027 году, но что-то интересное могут показать уже через год, рассказал блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) в разговоре с НСН.

Ежегодная осенняя презентация Apple, на которой представят линейку iPhone 17, может состояться в начале сентября 2025 года. Наиболее вероятными датами для мероприятия считаются 8, 9 или 10 сентября. Таким прогнозом поделился инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман. Ожидается, что на грядущем мероприятии будут представлены разновидности iPhone 17, а также новые модели часов Apple Watch. Российский блогер посчитал, что ничего особенного можно не ждать.