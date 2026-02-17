Роскомнадзор опроверг применение мер ограничений в отношении сервисов Windows

Ранее в СМИ появилась информация, что меры по замедление Telegram якобы повлияло на работу операционной системы. В частности, пользователи из России пожаловались, что перестали получать обновления.

«Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения к ним не применяются», — указали в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор полностью заблокировал в России WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Домен сервиса был удалён из DNS-серверов ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

