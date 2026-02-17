В Совфеде заявили о серьезной работе на переговорах в Женеве

Участников переговоров по Украине в Женеве ждёт большая серьёзная работа. Об этом сайту aif.ru рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Рябков: Делегации РФ дано указание действовать в Женеве в рамках Анкориджа

Он отметил, что российская делегация, которая отправилась в Швейцарию, весьма представительна, а также «вооружена чёткими инструкциями президента».

Сенатор добавил, что переговоры пройдут за закрытыми дверьми и широкомасштабных публицистических анализов происходящего не будет.

«Судить об итогах встречи будем по результатам двух дней, это не большой срок... Итоги скажут сами за себя», – заключил сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать немедленных новостей по итогам переговоров в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
