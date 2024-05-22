«Выбирай тариф!»: Каким будет Wi-Fi на борту самолетов в России
Функция Wi-Fi на борту российских самолетов в будущем, скорее всего, будет доступна с некоторыми ограничениями, рассказал НСН партнер ТМТ-Консалтинг Константин Анкилов.
Скорее всего, при пользовании услугой Wi-Fi на борту российских самолетов в будущем пассажиру будут предложены три тарифа на выбор, рассказал НСН управляющий партнер ТМТ-Консалтинг Константин Анкилов. Он также отметил, что эта услуга не может быть бесплатной, и должна оплачиваться пассажиром.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что услуга предоставления Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместной с 2028 года. Он уточнил, что это произойдет при запуске спутниковой группировки. Таким образом, министерство рассчитывает, что до 2030 года на орбиту будут запущены 737 низкоорбитальных спутников связи. Анкилов считает, что это позитивная новость, и заверил, что пользование интернетом в самолете не должно повлиять на его работу.
«Уже не первое десятилетие самолеты оборудуются интернетом. За рубежом это более распространено. Это хорошие новости, что в России это тоже появится. С безопасностью здесь проблем не будет, инновации в авиационной отрасли вводятся очень осторожно. Факт внедрения такой технологии предполагает, что не будет происходить влияния на авиационную технику. Опять же, эта связь, как правило, доступна уже после того, как самолет набрал высоту», - отметил он.
По мнению Анкилова, в будущем услуга пользования интернетом может быть доступна в трех разных форматах.
«Это могут быть три типичные тарифа на выбор: тариф на все время полета, почасовой и тариф с усеченным функционалом, когда можно получать только Email, например. Возможно, будут ограничения по доступному контенту. Например, не смотреть потоковые видео, не совершать видеозвонки. Но, если и это разрешат, тогда мы вообще будем находиться в самолете как дома. Тем не менее, это значит, что можно будет сидеть в мессенджерах, обмениваться фотографиями, читать новости и так далее», - порассуждал Анкилов.
Доступность функции Wi-Fi на борту связана с большим количеством расходов, поэтому такая услуга в любом случае не может быть бесплатной, добавил он.
«Наиболее распространенная ситуация, когда это оплачивается пассажиром уже в полете. Бесплатным Wi-Fi в любом случае не будет. Потому что нужно установить оборудование, нужно платить оператору, который это будет обеспечивать, нужно обслуживать сеть. Это все расходы. Наиболее логично и справедливо, если ты платишь за это, находясь в полете. Стоимость там не грандиозная. Ну или другой вариант - незаметно размазать это на стоимость всех авиабилетов», - рассказал Анкилов.
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН заявил, что в России нет проблем с ремонтом самолетов Boeing и Airbus, однако стране необходимы отечественные замены для удовлетворения спроса на перевозки.
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