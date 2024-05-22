«Выбирай тариф!»: Каким будет Wi-Fi на борту самолетов в России

«Уже не первое десятилетие самолеты оборудуются интернетом. За рубежом это более распространено. Это хорошие новости, что в России это тоже появится. С безопасностью здесь проблем не будет, инновации в авиационной отрасли вводятся очень осторожно. Факт внедрения такой технологии предполагает, что не будет происходить влияния на авиационную технику. Опять же, эта связь, как правило, доступна уже после того, как самолет набрал высоту», - отметил он.

По мнению Анкилова, в будущем услуга пользования интернетом может быть доступна в трех разных форматах.

«Это могут быть три типичные тарифа на выбор: тариф на все время полета, почасовой и тариф с усеченным функционалом, когда можно получать только Email, например. Возможно, будут ограничения по доступному контенту. Например, не смотреть потоковые видео, не совершать видеозвонки. Но, если и это разрешат, тогда мы вообще будем находиться в самолете как дома. Тем не менее, это значит, что можно будет сидеть в мессенджерах, обмениваться фотографиями, читать новости и так далее», - порассуждал Анкилов.