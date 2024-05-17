Чемезов: Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев»
Импортозамещенный российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев», сообщает РБК со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.
«У нас это все под "КБ имени А. С. Яковлева", и я думаю, что так и будет — "Яковлев"», — сказал он. Так руководитель госкорпорации ответил на вопрос, разработан ли бренд для всей линейки гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации. Отмечается, что ОАК откажется от использования названия Superjet.
Ранее стало известно, что до 2030 года планируется выпустить 600 новых самолетов, среди них модели Sukhoi Superjet 100, модернизированный Ту-214 и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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