«Успешно освоили»: России с ремонтом самолетов Boeing и Airbus помогает Иран
Олег Пантелеев заявил НСН, что России сегодня необходимы отечественные самолеты для удовлетворения спроса на перевозки, ожидается начало производства МС-21 и SJ-100.
В России сегодня нет проблем с ремонтом самолетов Boeing и Airbus, в этом вопросе активно помогает Иран, при этом иностранный парк все равно будет сужаться, стране необходимы отечественные замены для удовлетворения спроса на перевозки, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН.
К 2030 году у РФ будут исчерпаны возможности ремонтировать Boeing и Airbus — к этому времени российские авиакомпании должны быть оборудованы отечественными самолетами, заявил РБК глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Говорить о том, что весь флот воздушных судов иностранного производства, выйдет из эксплуатации к 2030 году, было бы некорректно. Но можно предполагать, что процесс сокращения численности этого парка начнется уже скоро, мы будем его свидетелями. Еще можно с уверенностью сказать, что существующий парк иномарок будет недостаточен для того, чтобы удовлетворить спрос на перевозки», - отметил он.
По словам Пантелеева, особых проблем с ремонтом Boeing и Airbus в России нет, с этим активно сегодня помогает Иран.
«В России ремонтом Boeing и Airbus занимаются дочерние предприятия российских авиакомпаний. Еще до санкций они успешно освоили ремонтные технологии, которые позволяют выполнять широкий спектр работ самостоятельно, не прибегая к услугам иностранных компаний. Очевидно, что не весь перечень работ освоен и не весь парк самолетов мы можем ремонтировать самостоятельно. Поэтому сейчас выстраивается взаимодействие с третьими странами, включая Иран. Некоторые наиболее сложные компоненты отправляются на ремонт именно в Иран. Также Россия приобретает комплектующие на мировом рынке со всеми необходимыми документами, если это сложно самостоятельно отремонтировать. Все это позволило увеличить объемы перевозок в 2023 году», - рассказал он.
При этом курс на импортозамещение очевиден, решающими в этом смысле станут самолеты МС-21 и SJ-100.
«Недавно был издан майский указ президента, в котором речь идет о повышении доли отечественных судов до 50% к 2030 году. Это некий ориентир для авиапромышленности и авиакомпаний. Сегодня самым важным является завершение испытаний самолетов МС-21 и SJ-100 в полностью импортозамещенном облике. Сертификация этих судов позволит приступить к их серийному производству. На них и ляжет нагрузка по увеличению объемов перевозок. Чемезов говорил, что в 2025-2026 годах уже будут выполнены сертификационные испытания. В Иркутске уже существует задел на серийное производство самолетов», - заключил собеседник НСН.
Отечественные Ту-214 и Ил-96 смогут заменить «Боинги», но для их массового производства потребуется десятилетие, заявил ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев «Радиоточке НСН».
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