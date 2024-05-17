«Успешно освоили»: России с ремонтом самолетов Boeing и Airbus помогает Иран

«Говорить о том, что весь флот воздушных судов иностранного производства, выйдет из эксплуатации к 2030 году, было бы некорректно. Но можно предполагать, что процесс сокращения численности этого парка начнется уже скоро, мы будем его свидетелями. Еще можно с уверенностью сказать, что существующий парк иномарок будет недостаточен для того, чтобы удовлетворить спрос на перевозки», - отметил он.

По словам Пантелеева, особых проблем с ремонтом Boeing и Airbus в России нет, с этим активно сегодня помогает Иран.

«В России ремонтом Boeing и Airbus занимаются дочерние предприятия российских авиакомпаний. Еще до санкций они успешно освоили ремонтные технологии, которые позволяют выполнять широкий спектр работ самостоятельно, не прибегая к услугам иностранных компаний. Очевидно, что не весь перечень работ освоен и не весь парк самолетов мы можем ремонтировать самостоятельно. Поэтому сейчас выстраивается взаимодействие с третьими странами, включая Иран. Некоторые наиболее сложные компоненты отправляются на ремонт именно в Иран. Также Россия приобретает комплектующие на мировом рынке со всеми необходимыми документами, если это сложно самостоятельно отремонтировать. Все это позволило увеличить объемы перевозок в 2023 году», - рассказал он.

При этом курс на импортозамещение очевиден, решающими в этом смысле станут самолеты МС-21 и SJ-100.

«Недавно был издан майский указ президента, в котором речь идет о повышении доли отечественных судов до 50% к 2030 году. Это некий ориентир для авиапромышленности и авиакомпаний. Сегодня самым важным является завершение испытаний самолетов МС-21 и SJ-100 в полностью импортозамещенном облике. Сертификация этих судов позволит приступить к их серийному производству. На них и ляжет нагрузка по увеличению объемов перевозок. Чемезов говорил, что в 2025-2026 годах уже будут выполнены сертификационные испытания. В Иркутске уже существует задел на серийное производство самолетов», - заключил собеседник НСН.

Отечественные Ту-214 и Ил-96 смогут заменить «Боинги», но для их массового производства потребуется десятилетие, заявил ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев «Радиоточке НСН».

