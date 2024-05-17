Путин заявил, что санкции подталкивают Россию к развитию собственной авиации

Путин уточнил, что это касается в том числе авиации. По его словам, необходимо обладать собственными компетенциями, быть способными производить высокотехнологичные вещи, без которых страна обойтись не может. Глава государства уточнил, что это касается и авиационной техники.

Президент России Владимир Путин также утверждает, что США ввели санкции на китайские электромобили, потому что китайские машины стали лучше.



