Путин заявил, что санкции подталкивают Россию к развитию собственной авиации

Россия столкнулась с трудностями из-за санкций – и это «не очень хорошо». Однако сложившаяся ситуация «побуждает нас к более интенсивной работе» по ключевым направлениям развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления перед китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

«Успешно освоили»: России с ремонтом самолетов Boeing и Airbus помогает Иран

Путин уточнил, что это касается в том числе авиации. По его словам, необходимо обладать собственными компетенциями, быть способными производить высокотехнологичные вещи, без которых страна обойтись не может. Глава государства уточнил, что это касается и авиационной техники.

Президент России Владимир Путин также утверждает, что США ввели санкции на китайские электромобили, потому что китайские машины стали лучше.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Санкции Против РоссииАвиацияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры