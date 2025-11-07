«Зачем усложнять?»: Вход в интернет по паспорту назвали излишним

Все пользователи интернета в России уже индентифицированы, найти их не составляет труда, заявила НСН представитель Института исследований интернета Ирина Левова.

Вход в интернет по паспорту – мера излишняя, так как уже сейчас все пользователи идентифицированы, это создаст дополнительные сложности и вынудит россиян снова использовать средствами обхода блокировок, заявила НСН директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

О том, что в России введут вход в интернет по паспорту, утверждает эксперт из университета «Синергия» Максим Шошин. Для этого будет использоваться идентификация через «Госуслуги». По его мнению, это может произойти уже в 2025–2026 годах. Для этого потребуются изменения в работе всех соцсетей, видеохостингов и сайтов, сообщает «Газета.ру».

«У нас уже все пользователи идентифицированы в интернете. Не очень понятно, зачем что-то еще придумывать и усложнять жизнь гражданам, тем самым стимулируя их уход на сторонние сервисы и использование средств для обхода блокировок. Есть «пакет Яровой» с хранением данных о пользователях и их активностях в интернете три года, есть система оперативно-технических мероприятий на сетях связи, которые реализованы для операторов связи, интернет-платформ, банковского сектора, технологических автономных сетей. Сейчас реализуется государственная информационная система антифрод, где еще этой информацией все будут обмениваться, тем самым обогащая данные о гражданах. Непонятно, в чем инновация инициативы, и зачем еще дополнительные затраты на реализацию каких-то мероприятий, когда уже все сделано? Человек уже идентифицирован, найти его не составляет труда», - удивилась Левова.

Тарифам на связь в России предрекли рост на 10%

Для отсечения несовершеннолетних от определенного контента в интернете в России кроме родительского контроля и медиаграмотности также уже внедрены эффективные технологические инструменты.

«У нас сквозной идентификатор - это номер телефона, есть детские симки со всеми вытекающими. Механизмов родительского контроля за поведением ребенка в интернете более чем достаточно: предоставляются комплексные решения вендорами, на любой платформе есть ограничения, в том числе во всех искусственных интеллектах. Стимулировать родителей следить за своими детьми в интернете, это кажется логичной мерой. И медиаграмотность в части детского употребления контента сейчас достаточно высокая, судя по исследованиям. Родители прекрасно знают, что есть механизмы родительского контроля и активно их используют», - подчеркнула специалист.

Госкомпании усиливают безопасность персональных данных. Зарубежные хакеры воспринимают российские компании как законную цель, что стимулирует повышать безопасность данных, дополнительно подталкивает к этому и Роскомнадзор, сказал ранее в беседе с НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:Интернет

Горячие новости

Все новости

партнеры