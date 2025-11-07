Вход в интернет по паспорту – мера излишняя, так как уже сейчас все пользователи идентифицированы, это создаст дополнительные сложности и вынудит россиян снова использовать средствами обхода блокировок, заявила НСН директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

О том, что в России введут вход в интернет по паспорту, утверждает эксперт из университета «Синергия» Максим Шошин. Для этого будет использоваться идентификация через «Госуслуги». По его мнению, это может произойти уже в 2025–2026 годах. Для этого потребуются изменения в работе всех соцсетей, видеохостингов и сайтов, сообщает «Газета.ру».

«У нас уже все пользователи идентифицированы в интернете. Не очень понятно, зачем что-то еще придумывать и усложнять жизнь гражданам, тем самым стимулируя их уход на сторонние сервисы и использование средств для обхода блокировок. Есть «пакет Яровой» с хранением данных о пользователях и их активностях в интернете три года, есть система оперативно-технических мероприятий на сетях связи, которые реализованы для операторов связи, интернет-платформ, банковского сектора, технологических автономных сетей. Сейчас реализуется государственная информационная система антифрод, где еще этой информацией все будут обмениваться, тем самым обогащая данные о гражданах. Непонятно, в чем инновация инициативы, и зачем еще дополнительные затраты на реализацию каких-то мероприятий, когда уже все сделано? Человек уже идентифицирован, найти его не составляет труда», - удивилась Левова.