Телеграм: Народное единство и ответ на ядерные угрозы Трампа

В среду на оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ министр обороны Андрей Белоусов предложил немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям. Это должно стать ответом на действия США: неделю назад американский президент Дональд Трамп сообщил о планах возобновить испытания ядерного оружия. Президент России отдал поручения внести предложения о возможности подготовки к ядерным испытаниям.

«Политген» рассуждает о мотивах Трампа:

«Трамп явно запугивает Латинскую Америку и лично Николаса Мадуро, показывает России и Китаю, что у него есть преимущество, фактически неограниченная мощь, которыми он может в любой момент воспользоваться. Риторика времен Холодной войны и Карибского кризиса, кажется, возрождается с новой силой после некоторого затухания в конце прошлого столетия. Правда, позволят ли ему это сделать – вопрос. Громкие внешнеполитические заявления всегда служат цели отвлечь от дел внутренних. Когда главы государств обмениваются обещаниями начать ядерные испытания, то за этим будут следить абсолютно все, от рядовых обывателей до глав других государств. Вряд ли конгрессмены в Штатах будут в восторге от того, что акции Фондового рынка падают из-за очередных громких заявлений. Как и крупные воротилы мирового бизнеса. Но Трамп делает, что должен – исполняет свою роль эксцентричного главы государства, у которого сегодня одно настроение, а завтра другое. Его задача, чтобы верили в эти эмоциональные всплески. Но ядерные испытания – дело слишком серьезное. Хочется воскликнуть: "Донни, не играй в войну". Хотя, есть ощущение, что он и не собирается».

У политолога Юрия Баранчика другая версия:

«Похоже, Трампу было нечем крыть наши испытания "Буревестника" и "Посейдона", вот он и выдал про ядерные испытания. В такой терминологии все подумали, что речь идет о подрыве ядерных зарядов. Но оказалось, что американцы ответят нам не этим, а тоже испытанием носителя ядерного оружия – запустят МБР Minuteman III, естественно, не с ядерной боеголовкой, а с инертной. Действительно, США нечем похвастаться: таких уникальных образцов ядерного оружия как "Буревестник", "Посейдон" и "Орешник" у них нет. В следующем году мы поставим на боевое дежурство МБР "Сармат". А вот американский конкурент в лице перспективной МБР LGM-35A Sentinel ожидается на вооружении лишь в 2030-х годах. А у 400 МБР LGM-30G Minuteman III шахтного базирования, стоящих на боевом дежурстве с 1970-1977 годов, их твердотопливные ракетные двигатели устареют в 2029-2035 годах. Понимание такого технологического отрыва России от США, думаю, у американцев присутствует. И это тоже фактор сдерживания. Вопрос, надолго ли? Пока Владимиру Путину удалось разговором 16 октября 2025 года притормозить развертывание "Томагавков" наземного базирования на украинской территории. Испытания "Буревестника" и "Посейдона" добавили новые аргументы».

«338» комментирует слова Путин о том, что Россия всегда неукоснительно придерживалась обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но вынуждена реагировать на нарушение этого договора другими государствами:

«Чтобы говорить о Договоре о всеобщем запрещении ядерных испытаний (и отзыве Россией ратификации Договора), нужно вспомнить, что такое ДВЗЯИ. Это в первую очередь международный режим. Который обеспечивает ООН, как и другие международные режимы. США, как известно, ДВЗЯИ не ратифицировали. Более 20 лет Россия, что называется, играла "в одну калитку", ошибочно (или идеалистически?) веря, что Договор будет выполняться всем цивилизованным сообществом, даже безотносительно аспекта ратификации. Потому что это вопрос ОМП, а такими вещами приличные люди не шутят. Резонен вопрос: если ООН не способна обеспечивать действие международного режима, то зачем нужна организация? Только если это не бряцание ядерной дубиной. Кстати, "международное сообщество" (tm) уже успело осудить безрассудные и опасные заявления президента США? Или это опять другое?»

«Безграничный аналитик» подчеркивает, что Путин поручил не начать испытания, а пока только проработать вопрос их целесообразности:

«Обратите внимание, не начать испытания ядерного оружия, нет! Изучить целесообразность проведения таких испытаний. С ядерными взрывами или нет – президент России не уточнял. Но, без всяких сомнений, эти слова Путина были услышаны на Западе и нашли правильных адресатов. В частности, тех, кто выступает в США за организацию роста ядерных грибов на полигонах. Хотелось бы вас успокоить, дорогие друзья. Подобные действия никак не свидетельствуют о "приближении ядерной войны". Но все-таки Россия никогда не оставит без внимания и ответа попытки пугать ее "ядерной дубинкой". В том числе и американской. А изучение возможности проведения российских ядерных испытаний, вероятно, позволит остудить чрезмерно "горячие головы" на Западе. Они-то прекрасно осознают, у кого на планете самый мощный ядерный арсенал».

«Мейстер» поднимает практические вопросы:

«За возможностями дело не станет: Новоземельский полигон работает. На нем в прошедшие десятилетия проводились в основном так называемые субкритические испытания с использованием небольших объемов делящихся материалов, недостаточных для полноценного "бабаха", но позволяющих понять процессы. Испытание полноценного боеприпаса – дело техники, рыть штольни у нас не разучились. Строго говоря, хотелось бы без этого всего обойтись как минимум потому, что в процесс наверняка включатся и другие страны, в том числе пока неядерные. Но именно поэтому начинать первыми мы и не будем».



