Телеграм: Народное единство и ответ на ядерные угрозы Трампа
В России отпраздновали День Народного единства, Тверская область наконец получила своего врио, вопрос об испытании ядерного оружия оказался актульным, а российская армия планомерно окружает неприятеля на Украине.
День народного единства
4 ноября в России отметили День народного единства.
Журналист Евгений Норин обращается к истории праздника:
«Ноябрь 1612 – это истинный момент славы нации. Государство лежало в руинах, власть валялась на улице, и тут приходит коалиция бизнесменов, волонтеров, гражданских активистов, добровольцев и ополченцев – и сама себя производит в спасители Родины. В столице вражеский гарнизон, правительство целует ему сапоги. И тут оказывается, что мы сами можем удивительно много. Создать работающую налоговую систему, на нее построить армию, армией выгнать ублюдков из сердца Родины и провести конкурентные выборы по итогу. Причем Минин и Пожарский – это еще и пример того, как "нормально делай – нормально будет". Они не пытались экономить на экипировке бойцам. Они не пытались тянуть одеяло на себя и узурпировать власть. Они рубили на корню коррупционные схемы в своем лагере и вешали мародеров. И они победили. Да здравствует Россия».
«Птичья ягода» просит сохранить наше единство:
«Я желаю нам мудрости и стремления понять, когда хочется осудить. Желаю терпимости и бережного отношения друг к другу, когда все вскипает внутри и хочется пойти простым и понятным, но таким недальновидным путем отчуждения ближнего. Желаю достоинства и самоуважения даже когда нас вынуждают утерять лицо и принципы. Желаю чтить память, ведь каждый клочок земли, на которой мы стоим, был отвоеван нашими предками, залит их драгоценной кровью, которая теперь шумит тополями и осинами, разливается широкими реками и гудит древними горами. И которая теперь течет в каждом из нас. Люди – главное сокровище и то самое секретное оружие Российской Федерации. И знаете, не так уж этих людей в мировых масштабах и много, чтобы бездумно раскидываться этими бриллиантами. Так что берегите друг друга. Хватит с нас потрясений. С Днем народного единства, мои такие разные, но такие дорогие сограждане!»
Председатель партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев рассуждает о значении слова «единство»:
«Мы хотим напомнить: единство – это не одинаковость. Это когда разные люди, с разными взглядами, традициями и судьбами, двигаются в одном направлении – к развитию, справедливости, уважению и свободе. Все мы – одна страна с общим будущим. И все, что нужно для его создания, уже есть – прекрасные люди. С праздником!»
«Donrf» приводит поздравление протоиерея из Запорожской области:
«Поздравляю всех с празднованием Казанской иконы Божией Матери! С Днем народного единства! Этот день посвящен освобождению Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году. Тогда народ, несмотря на хаос Смутного времени, объединился вокруг веры и общей цели – защиты Отечества. С помощью Божией и по молитвам Пресвятой Богородицы было достигнуто то единство, которое принесло победу и освобождение. Желаю всем крепкого здоровья, душевных сил и помощи Божией в трудах во благо родной и великой России. Да сохранит Господь в мире, единстве и благоденствии нашу землю заступничеством Пресвятой Богородицы!»
«Доктор Z прописал» отмечает, что Путин поддержал инициативу объявить 2026-й Годом единства народов России:
«Идея прозвучала от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании совета по межнациональным отношениям, который прошел в среду. Атаман напомнил, что от согласия и сплоченности граждан зависит благополучие страны. И отметил, что большинство российских граждан одобрят такую инициативу. Президент согласился с предложением и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить соответствующие проекты решений. Решение символичное на фоне внимания в России к вопросам национального единства и идентичности. И вне всякого сомнения, эта инициатива послужит укреплению стабильности и консолидации жителей нашей страны».
Подготовка ядерных испытаний
В среду на оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ министр обороны Андрей Белоусов предложил немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям. Это должно стать ответом на действия США: неделю назад американский президент Дональд Трамп сообщил о планах возобновить испытания ядерного оружия. Президент России отдал поручения внести предложения о возможности подготовки к ядерным испытаниям.
«Политген» рассуждает о мотивах Трампа:
«Трамп явно запугивает Латинскую Америку и лично Николаса Мадуро, показывает России и Китаю, что у него есть преимущество, фактически неограниченная мощь, которыми он может в любой момент воспользоваться. Риторика времен Холодной войны и Карибского кризиса, кажется, возрождается с новой силой после некоторого затухания в конце прошлого столетия. Правда, позволят ли ему это сделать – вопрос. Громкие внешнеполитические заявления всегда служат цели отвлечь от дел внутренних. Когда главы государств обмениваются обещаниями начать ядерные испытания, то за этим будут следить абсолютно все, от рядовых обывателей до глав других государств. Вряд ли конгрессмены в Штатах будут в восторге от того, что акции Фондового рынка падают из-за очередных громких заявлений. Как и крупные воротилы мирового бизнеса. Но Трамп делает, что должен – исполняет свою роль эксцентричного главы государства, у которого сегодня одно настроение, а завтра другое. Его задача, чтобы верили в эти эмоциональные всплески. Но ядерные испытания – дело слишком серьезное. Хочется воскликнуть: "Донни, не играй в войну". Хотя, есть ощущение, что он и не собирается».
У политолога Юрия Баранчика другая версия:
«Похоже, Трампу было нечем крыть наши испытания "Буревестника" и "Посейдона", вот он и выдал про ядерные испытания. В такой терминологии все подумали, что речь идет о подрыве ядерных зарядов. Но оказалось, что американцы ответят нам не этим, а тоже испытанием носителя ядерного оружия – запустят МБР Minuteman III, естественно, не с ядерной боеголовкой, а с инертной. Действительно, США нечем похвастаться: таких уникальных образцов ядерного оружия как "Буревестник", "Посейдон" и "Орешник" у них нет. В следующем году мы поставим на боевое дежурство МБР "Сармат". А вот американский конкурент в лице перспективной МБР LGM-35A Sentinel ожидается на вооружении лишь в 2030-х годах. А у 400 МБР LGM-30G Minuteman III шахтного базирования, стоящих на боевом дежурстве с 1970-1977 годов, их твердотопливные ракетные двигатели устареют в 2029-2035 годах. Понимание такого технологического отрыва России от США, думаю, у американцев присутствует. И это тоже фактор сдерживания. Вопрос, надолго ли? Пока Владимиру Путину удалось разговором 16 октября 2025 года притормозить развертывание "Томагавков" наземного базирования на украинской территории. Испытания "Буревестника" и "Посейдона" добавили новые аргументы».
«338» комментирует слова Путин о том, что Россия всегда неукоснительно придерживалась обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но вынуждена реагировать на нарушение этого договора другими государствами:
«Чтобы говорить о Договоре о всеобщем запрещении ядерных испытаний (и отзыве Россией ратификации Договора), нужно вспомнить, что такое ДВЗЯИ. Это в первую очередь международный режим. Который обеспечивает ООН, как и другие международные режимы. США, как известно, ДВЗЯИ не ратифицировали. Более 20 лет Россия, что называется, играла "в одну калитку", ошибочно (или идеалистически?) веря, что Договор будет выполняться всем цивилизованным сообществом, даже безотносительно аспекта ратификации. Потому что это вопрос ОМП, а такими вещами приличные люди не шутят. Резонен вопрос: если ООН не способна обеспечивать действие международного режима, то зачем нужна организация? Только если это не бряцание ядерной дубиной. Кстати, "международное сообщество" (tm) уже успело осудить безрассудные и опасные заявления президента США? Или это опять другое?»
«Безграничный аналитик» подчеркивает, что Путин поручил не начать испытания, а пока только проработать вопрос их целесообразности:
«Обратите внимание, не начать испытания ядерного оружия, нет! Изучить целесообразность проведения таких испытаний. С ядерными взрывами или нет – президент России не уточнял. Но, без всяких сомнений, эти слова Путина были услышаны на Западе и нашли правильных адресатов. В частности, тех, кто выступает в США за организацию роста ядерных грибов на полигонах. Хотелось бы вас успокоить, дорогие друзья. Подобные действия никак не свидетельствуют о "приближении ядерной войны". Но все-таки Россия никогда не оставит без внимания и ответа попытки пугать ее "ядерной дубинкой". В том числе и американской. А изучение возможности проведения российских ядерных испытаний, вероятно, позволит остудить чрезмерно "горячие головы" на Западе. Они-то прекрасно осознают, у кого на планете самый мощный ядерный арсенал».
«Мейстер» поднимает практические вопросы:
«За возможностями дело не станет: Новоземельский полигон работает. На нем в прошедшие десятилетия проводились в основном так называемые субкритические испытания с использованием небольших объемов делящихся материалов, недостаточных для полноценного "бабаха", но позволяющих понять процессы. Испытание полноценного боеприпаса – дело техники, рыть штольни у нас не разучились. Строго говоря, хотелось бы без этого всего обойтись как минимум потому, что в процесс наверняка включатся и другие страны, в том числе пока неядерные. Но именно поэтому начинать первыми мы и не будем».
Ситуация на фронте
ВС РФ продолжают наступление.
«Позывной "Кацман"» следит за украинским антикризом:
«Поезда перестанут ходить в Славянск и Краматорск, – глава Донецкой ОВА Филашкин. По его словам, все поезда на этом направлении будут делать конечную остановку в Барвенково или Гусаровке Харьковской области, откуда жителей Славянска и Краматорска будут доставлять автобусы. Постепенно-таки готовятся к тому, чтоб выяснить внезапно, что Славянск, Краматорск и вся эта агломерация – не имеют ну никакого стратегического значения и даже стратегiчного прiзначення и вообще, всю дорогу на дотациях были. И что Руинушка без них тiльки поцтужнее станэ и точно переможе. Вон, Константиновка уже начала значение утрачивать, там уже наши где-то в городе есть. А вообще пик силы Некроины будет достигнут, когда от нее останется только Саскачеван, так видим. Оттуда они (точнее, вони) начнут (поцчнут, точнее) свое великое возрождение».
«АДЕКВАТ Z» интересуется:
«Очень большой интерес (и даже не в контексте злободневного, а в масштабе войны в целом) представляет вопрос, какие силы агент Сырский сейчас окажется способен наскрести для контрнаступательных действий в целях деблокады городов и окруженцев. Из глубины ли, с менее ли проблемных участков фронта – неважно. Вполне очевидно, что мелкие локальные нахрюки на внешний фас окружения, об отражении которых в наших сводках сообщается каждый день, обеспечить результат неспособны. Не менее очевидно, что ресурс сопротивления у окруженцев более чем конечен – и что сломаться они могут в принципе в любой момент. И уж самому последнему ежу понятен масштаб катастрофы для бандеровского паханата, которая начнется в день и час, когда стадо, да и хозяева, наглядно убедятся, что окруженцы ликвидированы, а города потеряны. По всем этим причинам варианта не попытаться соорудить контрнаступления для восстановления положения как минимум в Красноармейске с Димитровом, а в идеале еще и в Купянске, у врагов нет в принципе. И именно здесь мы возвращаемся к тому, с чего разговор начался: по наряду сил, который на это будет выделен, станет понятно с хорошей точностью, какие силы противник способен высвободить и бросить на убой в состоянии крайней необходимости и в режиме "любой ценой". И заодно – где у них сегодняшний предел приемлемости ослабления остальных направлений, на большинстве которых и без того пусть катастроф в моменте нет, но зреют они вовсю. Никаких оценок и прогнозов делать не буду, а буду просто очень внимательно следить. Остаточный запас их прочности – параметр не локальный, а всеобщий, и по тому, каким он сейчас окажется на практике, станет понятно очень многое».
«Народный фронт» публикует страшное видео:
«Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм. Сегодня, в День народного единства, мы не можем пройти мимо этого страшного видео. Наши парни метр за метром освобождают Купянск. Еще совсем немного – и этот русский город вернется домой в Россию, а простые люди смогут безбоязненно ходить по его улицам».
«Военкоры вечОРКИ» демонстрируют разницу:
«Русский оператор БПЛА увел дрон от гражданского автомобиля в тылу противника. Оператор FPV-дрона "Рубикона" не стал наносить удар, увидев, что в машине едут мирные жители. Как сообщает Тринадцатый, выполняя разведывательно-боевой полет в режиме "свободной охоты" на Рубцовском направлении в тыловом районе противника, оператор FPV-дрона центра "Рубикон" заметил автомобиль. Любой автотранспорт в данном районе используется в основном украинскими нацистами, поэтому наш пилот приблизился и установил принадлежность авто и пассажиров. Увидев, что из автомобиля вышли и подняли руки гражданские люди, оператор дрона-камикадзе увел беспилотник, позволив людям продолжить движение. Военнослужащие российской армии, в том числе и боевые расчеты центра "Рубикон", не воюют с мирным населением, в отличие от украинских нацистов, убивающих прямыми попаданиями FPV-дронов собственных граждан и своих военнослужащих, сдающихся в плен».
«РосСкандал» обращает внимание на вранье киевских пропагандистов:
«Известный на окраине журналист-русофоб Юрий Бутусов осудил провальную высадку десанта ГУР под Красноармейском (Покровском)! "Безграмотные тактические действия вместо объективной оценки получают много похвалы от блогеров, а ошибки прикрывают пиаром", – заявил зрадник! И это все на фоне другой залепухи – киевский режим из всех орудий в Телеграм растрындел, что добился блэкаута в Москве! Якобы 700 дронов достигли цели – свет в подмосковном Жуковском погас! Но… Быстро выяснилось, что все это фейк! Зелебобус со своей бригадой из "Квартала-95" выдумывает перемоги в интернете, чтобы замылить глаза на реальность западным хозяевам. А реальность зловеща для бандеровцев: у них два "котла" (под Покровском и Купянском), нарастающий раскол внутри останков Урины и виселица на горизонте…»
Врио губернатора Тверской области
Владимир Путин назначил заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Эта должность оставалась незанятой больше месяца после того, как бывший глава региона Игорь Руденя был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.
«Полилог. Экспертиза» приводит мнение политолога Романа Моложона:
«Тверская область, расположенная вблизи Москвы, находится в сложном положении. На фоне внутренних вызовов и усиливающегося оттока населения стратегическое развитие территории – вопрос ее устойчивого существования. Роль регионального лидера здесь принципиальна: смоделировать и начать реализовывать целостный образ будущего региона, который позволит использовать уникальные преимущества области, выстроить устойчивую траекторию роста. Отсюда – требования к претендентам: понимание местной специфики, стратегическое видение и навыки работы в условиях жесткой ресурсной ограниченности. Отсутствие спешки говорит о тщательном подборе кандидатов. Ключевой критерий – соответствие компетенций руководителя масштабу и специфике региональных задач».
«Темник» называет назначение Королева ожидаемым:
«Мы писали о факторах, которые увеличивали вероятность назначения этого кандидата. В дополнение отметим, что Королев является выпускником четвертого потока "школы губернаторов". То есть он давно был настроен не засиживаться в ФАС и показать себя в сфере губернаторства с прицелом на повышение. Шанс получен, теперь будет особенно стараться на новом месте».
«Политесса Кислицына» верит в потенциал региона:
«Тверская область – регион, обладающий значительным экономическим потенциалом. Эксперты оценивают ее как один из наиболее инвестиционно привлекательных субъектов России. Создание особой экономической зоны "Эммаус" и развитие индустриальных парков делают область привлекательной площадкой для реализации масштабных проектов. И, значит, в Тверской области создана сильная экономическая база для постоянного повышения качества жизни людей. Президент отметил, что это один из заметных и очень важных регионов, но при этом непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания. И, что очень значимо, это "самый центр русской земли". Виталий Королев на встрече с главой государства подчеркнул, что главным приоритетом для него будет повышение качества жизни людей. И отметил, что в преддверии зимнего сезона это особенно актуально, например, применительно к ЖКХ. С учетом того, что врио губернатора Тверской области во время работы в ФАС курировал тарифы ЖКХ, его предметное знакомство со сферой точно будет способствовать повышению качества жизни в регионе».
«Мюсли вслух» довольны федеральной кадровой политикой:
«На встрече с президентом он [Королев] обозначил тактическую задачу в виде нормального прохождения регионом зимнего периода, акцентировал внимание на поддержке участников СВО и членов их семей, а также подчеркнул стратегический приоритет – развитие проекта высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая пройдет через территорию Тверской области. Запас прочности в силу молодости у нового врио губернатора большой, а мощный и технический сложный проект ВСМ не только повысит транспортную доступность региона, но и в целом будет стимулировать развитие его территории в интересах населения и экономики. Отслеживая карьерный путь Королева, дослужившегося до должности замглавы антимонопольной службы страны, отметим главную особенность текущей кадровой политики Кремля – в ней есть место для социальных и карьерных лифтов. Смог хорошо проявить себя – получишь шанс на повышение и будешь решать еще более сложные задачи».
Региональные выборы в США
В США выбрали глав органов власти штатов и городов. Трампу выбор соотечественников не понравился.
«Кот-американист» пишет, что во всех ключевых гонках выиграли демократы:
«Пост мэра Нью-Йорка получил прогрессист Зохран Мамдами вопреки усилиям Дональда Трампа по его дискредитации. Калифорния проголосовала за изменение электоральной карты штата в ответ на такие же действия Техаса. Теперь либеральная оппозиция способна перехватить места в Палате представителей у республиканцев во время следующих выборов в Конгресс в 2026 г. Губернатор Гэвин Ньюсом может смело записать себе в актив успешные попытки противодействия трампистам и лично президенту США. В Вирджинии в гонке за места губернатора и генпрокурора победили демократы – Эбигейл Спанбенгер (ранее регион возглавлял консерватор Гленн Янгкин) и Джей Джонс соответственно. Оба политика обогнали своих конкурентов с большим отрывом (в среднем 7-15%). В Нью-Джерси – аналогичная ситуация: в борьбе за должность главы региона взяла верх представительница оппозиции Микки Шеррил (обогнала соперника примерно на 13%). <…> Положение республиканцев ухудшилось именно из-за политики действующего хозяина Овального кабинета. Эта динамика вполне может распространиться на выборы в 2026, 2028 гг. Что стало триггером такой тенденции – радикальные реформы Трампа, ответственность за частичное закрытие правительства или умело выстроенная политико-информационная стратегия демократов? До конца непонятно. Возможно, сработал кумулятивный эффект и нарастающая усталость от несистемного президента среди населения. Такие дела».
Политолог Малек Дудаков делится прогнозом:
«Теперь команда Трампа будет буквально умолять республиканцев в Сенате отменить правило "филибастера", которое позволяет оппозиции блокировать многие законопроекты, если за них не набирается 60 голосов. Впрочем, республиканцы идти на такое не хотят – ведь они сами очень активно пользуются "филибастером", когда находятся в меньшинстве. Поэтому рано или поздно придется идти на поклон к демократам. Последние же после успеха на выборах уверены, что у них есть карт-бланш от избирателей дожимать Трампа. И те же левые, которые отмечают свой триумф в Нью-Йорке, взбунтуются, если Демпартия капитулирует перед Трампом в бюджетной войне. Так что итогом нынешних выборов может стать еще более затяжной кризис в Вашингтоне, выхода из которого не видно».
«Всевидящее око» отмечает, что наибольший резонанс вызвала новость о новом мэре Нью-Йорка:
«Мэром Нью-Йорка, который приступит к своим обязанностям в январе, избран уроженец Уганды Зохран Мамдани. Это первый в истории города мэр-мусульманин, и это было бы еще полбеды – всякого политика следует оценивать по делам. Но он уже наговорил и наделал достаточно, чтобы Трамп со вздохом отозвался на его избрание: "Ну, началось..." Мамдани, кандидатуру которого поддержал сам Обама, СМИ называют "новым лицом Демпартии". Он выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату для части жилья в городе, критикует Израиль и обещает арестовать Нетаньяху, если тот объявится в городе. За эти идеи президент США называет его communist lunatic (надо иметь в виду, что в английском lunatic означает вовсе не "лунатик", а "сумасшедший"). А еще Трамп пообещал не выделять Нью-Йорку денег из федерального бюджета – по крайней мере, на "коммунистические" хотешки нового мэра. В общем, в Штатах снова революционная ситуация. Низы не хотят, верхи не могут, средний класс в недоумении крутит пальцем у виска, но повлиять ни на что не способен. Напомним, что демократический шабаш разворачивается на фоне непрекращающегося – и уже самого длинного в истории страны – шатдауна, из-за которого отправлены в неоплачиваемый отпуск государственные служащие, неплатежеспособным американцам перестали выдавать талоны на еду, и уже ходят разговоры о том, что в конце концов без зарплаты останутся американские военные. Идеальный момент для "цветной революции" и начала гражданской войны. Только в США такого, разумеется, не произойдет, потому что там нет американского посольства».
«Мараховское время» поздравляет нью-йоркцев:
«Дорогие нью-йоркцы. Хотя наши медийные дятлы пишут о том, что у вас теперь первый мэр-мусульманин (не особый он мусульманин) и первый мэр-африканец (вообще-то он индиец), на самом деле вас можно поздравить с тем, что у вас первый мэр: рэпер; настоящий левак; младший миллениал. Это как если бы у нас в страшном сне выбрали мэром Москвы, я не знаю, иноагента Оксимирона, только еще жарче и веселей. Этот решит ваши бесчисленные проблемы с преступностью, иммигрантами и инфраструктурой так, что вы век помнить будете. Не, ну а чо: на Украине же выбрали молодого перспективного клована в президенты, ничего же страшного не случилось».
«FRONTовые Zаметки» подсказывают идею Киеву:
«Странно даже, что Украина еще не отреагировала на победу Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, предложив Трампу свои услуги по декоммунизации Америки, опираясь на свой богатый опыт в этом деле. А в США действительно в связи с этой победой наблюдается истерика. Разве что пока не слышно знаменитого "русские идут", и еще никто не выбрасывается из окон. Но истерят даже сами русские – с Брайтон-Бич. Ныне американские пенсионеры, давным-давно бежавшие из СССР, все повторяют "не дай Бог, мы не знаем, куда теперь бежать". Создается впечатление, что в Нью-Йорке уже выстраиваются очереди за туалетной бумагой, а сарафанное радио передает координаты, где выбросили в продажу зеленый горошек и майонез. При этом коммунист из этого Мамдани, как из Пиночета – верный ленинец. Лучше бы обратили внимание в этом плане на вчерашнего сподвижника Трампа Илона Маска, который заявил, что уже вскоре роботы и ИИ полностью заменят человеческий труд, и люди будут работать исключительно лишь по собственному желанию. Чем не "от каждого по способностям, каждому по потребностям"? Так или иначе, "призрак коммунизма" уже бродит по Америке. Полный бред, конечно. Но вполне может закончиться гражданской войной».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп назвал Пелоси «катастрофой» для США
- Телеграм: Народное единство и ответ на ядерные угрозы Трампа
- Россиян предупредили о росте утильсбора еще на 25%
- «Помогать, а не отчислять!»: Почему вузы лишаются студентов
- «Безумие или рынок?»: Кому нужен театр за сто тысяч рублей
- Рок-Чайковский: Как «Gorky Park» внедрял в свое творчество фолк и классику
- Акциониста Павла Крисевича признали иноагентом
- В Госдуме заявили, что Европа «на полном серьезе» готовится к войне с РФ
- Награды кинопремии «Бриллиантовая бабочка» выдадут якутскими бриллиантами
- «Зачем усложнять?»: Вход в интернет по паспорту назвали излишним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru