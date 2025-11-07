Эксперт Шошин спрогнозировал введение входа в интернет через «Госуслуги»
Вход в интернет по паспорту через портал госуслуг могут ввести в России, спрогнозировал доцент кафедры информационного менеджмента имени профессора В.В. Дика университета «Синергия» Максим Шошин. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru»
Эксперт отметил, что «Госуслуги» - успешно работающая система идентификации, и технически можно ввести доступ к «взрослому» контенту через учетную запись на портале.
«Вероятность введения в России входа в интернет по паспорту именно в 2025–2026 годы является высокой. Внедрение единой системы идентификации для всего интернета — масштабная задача. Потребуются изменения в работе всех соцсетей, видеохостингов и сайтов», — поделился Шошин.
Инициатива будет полезна в защите несовершеннолетних, борьбе с ботами, формировании более ответственного поведения в Сети. При этом противники таких мер считают, что они грозят полной потерей анонимности и приватности, катастрофическим последствиям в случае утечки данных, отличаются сложностями и затратностью в реализации.
Как напомнил Шошин, в Великобритании ввели проверку возраста для доступа к коммерческому «вредному» контенту для взрослых, а в Китае доступ в Сеть происходит под строгим государственным контролем. Практика Лондона довольно успешна в части защиты граждан от конкретных запрещенных законом видов контента. При этом практика Пекина - одна из самых эффективных в мире с точки зрения обеспечения информационного контроля и политической стабильности страны.
Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров призвал внедрить обязательную идентификацию с паспортными данными для доступа к онлайн-контенту, предназначенному для взрослой аудитории.
