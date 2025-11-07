В Госдуме заявили, что Европа «на полном серьезе» готовится к войне с РФ
Заявления премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что Европе следует готовиться к долгосрочной изоляции России, подтверждают тот факт, что европейские члены блока НАТО готовятся к войне с РФ. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Он отметил, что пока против России ведут лишь гибридную войну, но параллельно европейцы «закупают оружие у США и развертывают собственные силы».
«Они на полном серьёзе готовятся к войне с Россией», — считает парламентарий.
Соболев добавил, что Украина используется НАТО для того, чтобы измотать Россию и «приготовиться к противостоянию ближе к 2030 году».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
