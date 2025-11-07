В Госдуме заявили, что Европа «на полном серьезе» готовится к войне с РФ

Заявления премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что Европе следует готовиться к долгосрочной изоляции России, подтверждают тот факт, что европейские члены блока НАТО готовятся к войне с РФ. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Генерал Соболев раскрыл «ошеломляющий» ответ России на удар «Томагавками»

Он отметил, что пока против России ведут лишь гибридную войну, но параллельно европейцы «закупают оружие у США и развертывают собственные силы».

«Они на полном серьёзе готовятся к войне с Россией», — считает парламентарий.

Соболев добавил, что Украина используется НАТО для того, чтобы измотать Россию и «приготовиться к противостоянию ближе к 2030 году».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссияНАТОГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры