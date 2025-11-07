Гросси объявил о введении локального прекращения огня в районе ЗАЭС

Локальное прекращение огня введено в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при посреднгичестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как пишет RT, об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси.

В МИД заявили, что Киев дал гарантии безопасности для ЗАЭС

По его словам, это открывает возможность для проведения необходимых ремонтных работ.

«Ремонт направлен на укрепление связи станции с электросетью и предотвращение ядерной аварии», - указал руководитель МАГАТЭ.

При этмо Гросси добавил, что общая ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС «остаётся крайне нестабильной».

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Запад готовится к диверсии на ЗАЭС и намерен возложить ответственность за неё на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
