Гросси объявил о введении локального прекращения огня в районе ЗАЭС
Локальное прекращение огня введено в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при посреднгичестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как пишет RT, об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси.
По его словам, это открывает возможность для проведения необходимых ремонтных работ.
«Ремонт направлен на укрепление связи станции с электросетью и предотвращение ядерной аварии», - указал руководитель МАГАТЭ.
При этмо Гросси добавил, что общая ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС «остаётся крайне нестабильной».
Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Запад готовится к диверсии на ЗАЭС и намерен возложить ответственность за неё на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru