Акциониста Павла Крисевича признали иноагентом

Акциониста Павла Крисевича признали иностранным агентом. Об этом со ссылкой на реестр Минюста РФ сообщает RT.

Также в обновлённый список иноагентов попали политолог Георгий Чижов, историк Алексей Уваров, акционист Александр Пичугин, социолог Маргарита Завадская, активист Борис Золотаревский.

В ведомстве указали, что данные лица распространяли материалы других иноагентов, фейки о действиях и решениях российских властей а также недостоверную информацию о российской армии, выступали против спецоперации на Украине.

Кроме того, иноагентами признали форум свободной культуры «СловоНово» и проект «Черта».

Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов востоковеда Руслана Сулейманова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
