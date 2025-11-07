Акциониста Павла Крисевича признали иноагентом

Также в обновлённый список иноагентов попали политолог Георгий Чижов, историк Алексей Уваров, акционист Александр Пичугин, социолог Маргарита Завадская, активист Борис Золотаревский.

В ведомстве указали, что данные лица распространяли материалы других иноагентов, фейки о действиях и решениях российских властей а также недостоверную информацию о российской армии, выступали против спецоперации на Украине.

Кроме того, иноагентами признали форум свободной культуры «СловоНово» и проект «Черта».

Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов востоковеда Руслана Сулейманова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

