Акциониста Павла Крисевича признали иноагентом
Акциониста Павла Крисевича признали иностранным агентом. Об этом со ссылкой на реестр Минюста РФ сообщает RT.
Также в обновлённый список иноагентов попали политолог Георгий Чижов, историк Алексей Уваров, акционист Александр Пичугин, социолог Маргарита Завадская, активист Борис Золотаревский.
В ведомстве указали, что данные лица распространяли материалы других иноагентов, фейки о действиях и решениях российских властей а также недостоверную информацию о российской армии, выступали против спецоперации на Украине.
Кроме того, иноагентами признали форум свободной культуры «СловоНово» и проект «Черта».
Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов востоковеда Руслана Сулейманова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Акциониста Павла Крисевича признали иноагентом
- В Госдуме заявили, что Европа «на полном серьезе» готовится к войне с РФ
- Награды кинопремии «Бриллиантовая бабочка» выдадут якутскими бриллиантами
- «Зачем усложнять?»: Вход в интернет по паспорту назвали излишним
- В Курской области при атаке дрона ВСУ был ранен ребенок
- «Профессионалы без поборов»: Каким должен быть детский спорт в России
- СМИ: Мадуро готов уйти в отставку при выполнении США ряда условий
- Будущее за Уралом: Как будет выглядеть «сибиризация» России
- «Лукойл» прекратит свою деятельность в Молдове с 21 ноября
- Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru