Трамп назвал Пелоси «катастрофой» для США
7 ноября 202518:19
Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси является «катастрофой» для страны. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
По его слова, эта «старая и выдохшаяся приспособленка... наживалась на американской общественности».
«Пелоси незаконно сколотила себе состояние на фондовом рынке», - подчеркнул глава Белого дома.
Ранее Нэнси Пелоси заявила, что решила уйти из Конгресса и не намерена переизбираться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
