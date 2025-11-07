Трамп назвал Пелоси «катастрофой» для США

По его слова, эта «старая и выдохшаяся приспособленка... наживалась на американской общественности».

«Пелоси незаконно сколотила себе состояние на фондовом рынке», - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что решила уйти из Конгресса и не намерена переизбираться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».