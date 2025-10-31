«Законная цель хакеров»: Госкомпании усиливают безопасность персональных данных

Госструктуры и частные российские компании сегодня хранят данные в зашифрованном виде, заявил НСН Герман Клименко.

Зарубежные хакеры воспринимают российские компании как законную цель, что стимулирует повышать безопасность данных, дополнительно подталкивает к этому и Роскомнадзор, сказал в беседе с НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Ужесточение ответственности за утечки персональных данных стимулировало компании больше вкладываться в их защиту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзор Андрея Липового. По его словам, если в 2024 году было 135 подобных утечек на 710 миллионов записей, то за 2025 год на сегодняшний день – 103 утечки на 50 миллионов записей. Клименко заметил, что помимо влияния Роскомнадзора у компаний была и другая причина больше инвестировать в безопасность.

«Я бы предположил, что основной мотив для компании вкладывать деньги в защиту и в безопасность - то, что мы сейчас под ударом хакеров всего мира. Мы - законная цель. Поэтому компании вынуждены больше вкладывать в безопасность. Подобные вложения одновременно решают вопросы с персональными данными. Вся индустрия озаботилась безопасностью из-за общего резкого криминального фона в интернете вообще. Да, Роскомнадзор нас к этому подталкивает, но основная причина все-таки в том, что все хакеры мира с утра до вечера сидят и ждут, когда мы не успеем вовремя обновить операционку. Основной стимул – ухудшение общей безопасности», - отметил он.

Как добавил собеседник НСН, для повышения безопасности компании сегодня внедряют наработки, которые прежде не применялись.

«У госструктур лучше обстоят дела с деньгами. Они сейчас крупнейшие покупатели сервисов VPN, антивирусов. Коммерческие же компании очень гибкие. За нас при необходимости никто не погасит убытки. Мы пробуем все новое, это разные подходы к обеспечению безопасности. В целом общая устойчивость системы улучшается совокупно и у государственных организаций, и у коммерческих. Сейчас мы уже понимаем, как могут использоваться персональные данные, получили урок. Внедряем наработки, которые раньше казались неочевидными. К примеру, теперь храним информацию в зашифрованном виде. Теперь мы знаем, зачем шифровать информацию, в том числе имена, номера телефонов и адреса электронной почты», - заметил Клименко.

С 30 мая 2025 года заметно выросли штрафы за нарушение порядка обработки персональных данных. Также появились оборотные штрафы за повторную утечку данных в размере от 1% до 3% годовой выручки, которые могут составить до 500 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:РоскомнадзорХакеры

