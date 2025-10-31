«Законная цель хакеров»: Госкомпании усиливают безопасность персональных данных
Госструктуры и частные российские компании сегодня хранят данные в зашифрованном виде, заявил НСН Герман Клименко.
Зарубежные хакеры воспринимают российские компании как законную цель, что стимулирует повышать безопасность данных, дополнительно подталкивает к этому и Роскомнадзор, сказал в беседе с НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Ужесточение ответственности за утечки персональных данных стимулировало компании больше вкладываться в их защиту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзор Андрея Липового. По его словам, если в 2024 году было 135 подобных утечек на 710 миллионов записей, то за 2025 год на сегодняшний день – 103 утечки на 50 миллионов записей. Клименко заметил, что помимо влияния Роскомнадзора у компаний была и другая причина больше инвестировать в безопасность.
«Я бы предположил, что основной мотив для компании вкладывать деньги в защиту и в безопасность - то, что мы сейчас под ударом хакеров всего мира. Мы - законная цель. Поэтому компании вынуждены больше вкладывать в безопасность. Подобные вложения одновременно решают вопросы с персональными данными. Вся индустрия озаботилась безопасностью из-за общего резкого криминального фона в интернете вообще. Да, Роскомнадзор нас к этому подталкивает, но основная причина все-таки в том, что все хакеры мира с утра до вечера сидят и ждут, когда мы не успеем вовремя обновить операционку. Основной стимул – ухудшение общей безопасности», - отметил он.
Как добавил собеседник НСН, для повышения безопасности компании сегодня внедряют наработки, которые прежде не применялись.
«У госструктур лучше обстоят дела с деньгами. Они сейчас крупнейшие покупатели сервисов VPN, антивирусов. Коммерческие же компании очень гибкие. За нас при необходимости никто не погасит убытки. Мы пробуем все новое, это разные подходы к обеспечению безопасности. В целом общая устойчивость системы улучшается совокупно и у государственных организаций, и у коммерческих. Сейчас мы уже понимаем, как могут использоваться персональные данные, получили урок. Внедряем наработки, которые раньше казались неочевидными. К примеру, теперь храним информацию в зашифрованном виде. Теперь мы знаем, зачем шифровать информацию, в том числе имена, номера телефонов и адреса электронной почты», - заметил Клименко.
С 30 мая 2025 года заметно выросли штрафы за нарушение порядка обработки персональных данных. Также появились оборотные штрафы за повторную утечку данных в размере от 1% до 3% годовой выручки, которые могут составить до 500 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Союзе потребителей призвали ввести «уголовку» за фальсификат косметики
- «Быстро выпиливается!»: Какие шансы нарваться на товары с запрещенной символикой в интернете
- Комиссия 65%: Почему производители косметики бегут с маркетплейсов
- Россиянам рассказали, как проверяется косметика из «российской полки»
- «Законная цель хакеров»: Госкомпании усиливают безопасность персональных данных
- «Остался только аквагрим»: Маркетплейсы указали на снижение интереса россиян к костюмам на Хэллоуин
- Королям закон не писан: Лишение титулов не грозит принцу Эндрю тюрьмой
- Актриса дубляжа Зубкова рассказала о случаях кражи голоса и как этого избежать
- «Потенциально опасные хозяева»: В Госдуме назвали виновных в нападении собак
- Лукашенко заявил, что «вонючая Европа» будет платить Белорусии за воздух
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru