Ужесточение ответственности за утечки персональных данных стимулировало компании больше вкладываться в их защиту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзор Андрея Липового. По его словам, если в 2024 году было 135 подобных утечек на 710 миллионов записей, то за 2025 год на сегодняшний день – 103 утечки на 50 миллионов записей. Клименко заметил, что помимо влияния Роскомнадзора у компаний была и другая причина больше инвестировать в безопасность.

«Я бы предположил, что основной мотив для компании вкладывать деньги в защиту и в безопасность - то, что мы сейчас под ударом хакеров всего мира. Мы - законная цель. Поэтому компании вынуждены больше вкладывать в безопасность. Подобные вложения одновременно решают вопросы с персональными данными. Вся индустрия озаботилась безопасностью из-за общего резкого криминального фона в интернете вообще. Да, Роскомнадзор нас к этому подталкивает, но основная причина все-таки в том, что все хакеры мира с утра до вечера сидят и ждут, когда мы не успеем вовремя обновить операционку. Основной стимул – ухудшение общей безопасности», - отметил он.