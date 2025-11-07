«Помогать, а не отчислять!»: Почему вузы лишаются студентов
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил НСН, что студенты чаще всего отчисляются, так как не рассчитали свои возможности, задача вузов – помочь им адаптироваться.
Необходимо продумать бесшовный переход между школьным образованием и вузами, чтобы уменьшить число отчислений из университетов, заявил НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Каждый десятый студент оставил обучение в вузе в 2024/25 учебном году. При этом причины для отчисления у обучающихся разные, сообщили в пресс-службе Минобрнауки. В ведомстве также отметили, что доля выбывших по неуспеваемости с 2020 года неуклонно растет, что является показателем повышения требований к академической успеваемости и фактором повышения качества высшего образования, передает ТАСС. Володарский уверен, что с качеством образования это не очень связано.
«Студенты чаще всего отчисляются, так как не оценили уровень сложности по своему направлению или специальности, не рассчитали правильно свои возможности. Они не всегда приспособлены к формату обучения в высшем учебном заведении. Нужно понимать, что школьное образование – это одна система, а высшее образование – это уже совсем другое. Специалисты давно говорят, что нужно продумать бесшовный переход между школьным образованием и вузами. В этом и заключается основная проблема, что нет этого перехода. Это дополнительная нагрузка на ребенка, потому что первокурсник – это все-таки еще ребенок. Студенты-первокурсники зачастую имеют ложные представления об обучении в вузе - детский, школьный взгляд на высшее учебное заведение. После первой же сессии им становится понятно, что в хорошем вузе нужно «вкалывать». В школе совсем другие форматы получения знаний», - объяснил он.
Он также напомнил, что многие ведущие хирурги не сразу поступили в медицинский или брали академический отпуск. Задача вузов – помогать студентам, а не «подлавливать».
«Увеличение количества отчисленных студентов не прямо пропорционально увеличению качества образования. Напротив, это может указывать на системные проблемы. Если нашему обществу нужны специалисты - основная работа вуза должна заключаться не в том, чтобы подловить студента и отчислить тут же, а в том, чтобы помочь ему получить знания, освоить направление. Если есть пробелы, нужно давать возможность повторить курс. Если есть проблемы с дисциплиной, можно дать ему возможность в свободное время закрыть «хвосты». Я знаю ведущих кардиохирургов, которые не сразу поступили в медицинский институт, а также брали академические отпуска. Если бы им не дали возможность продолжить обучение, сегодня мы бы не видели этих профессионалов своего дела. Такие примеры есть и в других профессиях», - добавил собеседник НСН.
Ранее депутаты Госдумы призвали предоставить выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по нескольким учебным предметам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
