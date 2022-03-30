Путин запретил госзаказчикам покупать иностранное ПО
Президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении технологической независимости, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 31 марта 2022 года госзаказчикам запрещается покупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры.
Отмечается, что подобные покупки можно будет осуществлять только по согласованию с профильным ведомством.
Также в указе говорится, что с 2025 года использование иностранного софта в критической инфраструктуре будет полностью запрещено.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке отсрочки от службы в армии для IT-специалистов, сообщает RT.
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