Путин запретил госзаказчикам покупать иностранное ПО

Президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении технологической независимости, сообщает пресс-служба Кремля.

«Невозможные потери!»: Чем грозит России «вал» отъездов программистов

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 31 марта 2022 года госзаказчикам запрещается покупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры.

Отмечается, что подобные покупки можно будет осуществлять только по согласованию с профильным ведомством.

Также в указе говорится, что с 2025 года использование иностранного софта в критической инфраструктуре будет полностью запрещено.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке отсрочки от службы в армии для IT-специалистов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосзаказЗапретТехнологииУказыВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры