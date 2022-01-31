СМИ: МВД недовольно работой компьютеров российского производства
Руководство МВД не одобрило работу серверов ведомства на процессорах российского производства «Эльбрус» компании МЦСТ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В МВД отметили, что переход на российское оборудование тормозит цифровизацию ведомства, так как серверы не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости» техники. Об этом заявил замглавы МВД Виталий Шулика.
Представитель МЦСТ Константин Трушкин, в свою очередь, заявил, что до создателей донесли информацию о проблемах, они занимаются улучшением показателей и намерены устранить недочеты в своих ближайших обновлениях. При этом уже в первом квартале 2022 года анонсирован запуск более мощного «Эльбруса 16С».
Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что предложение создавать иностранные гаджеты с российскими процессорами связано с политической нестабильностью и западными санкциями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,7 млн+121 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+617 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+28 944 / сут.
- В Европарламенте назвали власти Украины наркоманами из-за слов о России
- СК окончательно подтвердил подлинность останков семьи Романовых
- СМИ: Британия заморозит активы «связанных с Кремлем» российских компаний
- Дочь Мережко назвала причину смерти режиссера
- «Сломают зубы»: глава ЛНР Пасечник предостерег США от угроз Донбассу
- В Британии оценили риск повторного заражения «омикроном» по сравнению с «дельтой»
- Миллиардер Вексельберг призвал ввести контроль над «кошмарными» бизнес-тренингами
- Госинспекция по недвижимости начала проверки апартаментов в Москве
- СМИ: «Мисс США-2019» Чесли Крист нашли мертвой в Нью-Йорке
- Хакеры атаковали сервисы правительства Новосибирской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru