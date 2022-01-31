СМИ: МВД недовольно работой компьютеров российского производства

Руководство МВД не одобрило работу серверов ведомства на процессорах российского производства «Эльбрус» компании МЦСТ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В МВД отметили, что переход на российское оборудование тормозит цифровизацию ведомства, так как серверы не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости» техники. Об этом заявил замглавы МВД Виталий Шулика.

Представитель МЦСТ Константин Трушкин, в свою очередь, заявил, что до создателей донесли информацию о проблемах, они занимаются улучшением показателей и намерены устранить недочеты в своих ближайших обновлениях. При этом уже в первом квартале 2022 года анонсирован запуск более мощного «Эльбруса 16С».

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что предложение создавать иностранные гаджеты с российскими процессорами связано с политической нестабильностью и западными санкциями.

