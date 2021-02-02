Глава РАН заявил о необходимости создания суперкомпьютерной инфраструктуры в России

Высокопроизводительную суперкомпьютерную инфраструктуру нужно создавать в Сибири. Ее использование будет полезным при реализации научных проектов, сообщил в интервью порталу «Научная Россия» президента РАН Александр Сергеев.

Сергеев назвал Сибирское отделение РАН самым передовым и посетовал, что в его распоряжении пока нет высокопроизв родительного компьютера. Президент РАН высказался за компьютеризацию российской науки.