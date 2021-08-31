Кабмин запретил госзакупки импортных компьютеров

Российское правительство ужесточило запреты на госзакупку промышленной продукции импортного производства, который был введен постановлением №616; теперь он распространяется на компьютерную технику. Текст постановления доступен на на официальном интернет-портале правовой информации.



Так, список запрещенной для госзакупок продукции пополнили четыре вида компьютеров, включая планшеты, ноутбуки и терминальные компьютеры для использования их в системах автоматической обработки данных.

Кроме того, под запрет попали микросхемы, смарт- или чип-карты, а также "светильники и осветительные устройства прочие". Теперь перечень запрещенной к закупке продукции насчитывает 132 позиций.

Пресс-служба Минпромторга передает, что также вступает в силу правило "второй лишний". Согласно нему заказчик должен отклонить заявки на участие в закупке от импортных поставщиков, если есть хотя бы одна заявка от отечественных производителей.

