Кабмин запретил госзакупки импортных компьютеров
Российское правительство ужесточило запреты на госзакупку промышленной продукции импортного производства, который был введен постановлением №616; теперь он распространяется на компьютерную технику. Текст постановления доступен на на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, список запрещенной для госзакупок продукции пополнили четыре вида компьютеров, включая планшеты, ноутбуки и терминальные компьютеры для использования их в системах автоматической обработки данных.
Кроме того, под запрет попали микросхемы, смарт- или чип-карты, а также "светильники и осветительные устройства прочие". Теперь перечень запрещенной к закупке продукции насчитывает 132 позиций.
Пресс-служба Минпромторга передает, что также вступает в силу правило "второй лишний". Согласно нему заказчик должен отклонить заявки на участие в закупке от импортных поставщиков, если есть хотя бы одна заявка от отечественных производителей.
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